Η Εθνική Ελπίδων επέστρεψε σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 26 χρόνια επικρατώντας της Ισλανδίας στα πέναλτι με 5-4. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Με ήρωα τον Μπότο που έπιασε το πρώτο πέναλτι και είχε και άλλες μεγάλες επεμβάσεις στο ματς, τον Κωστούλα που ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και τον Μουζακίτη που σκόραρε στο τελευταίο πέναλτι, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε στην ψυχοφθόρα διαδικασία της Ισλανδίας με 5-4 και προκρίθηκε στα τελικά του Euro U21 που θα διεξαχθούν στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Μια πρόκριση που για την ομάδα μας έρχεται μετά από 25 χρόνια, ενώ δύο φορές το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει φτάσει μέχρι και τον τελικό. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στην Λεωφόρο.