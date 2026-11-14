Σύμφωνα με την Equipe, ο Αρσέν Βενγκέρ αποφάσισε να μην κατέβει στις εκλογές του Μαρτίου για την προεδρία της FIFA.

Οι εκλογές της FIFA, που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Μαρόκο, είναι πιθανότατα οι πιο κρίσιμες των τελευταίων ετών, με τον Τζάνι Ινφαντίνο να θέλει να παραμείνει στην προεδρία εν μέσω αναβρασμού εναντίον του, με κύριο εκφραστή την UEFA.

Ωστόσο, ένα από τα βαριά ονόματα που ακούγονταν ως πιθανοί αντίπαλοι του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας φαίνεται πως αποφάσισε να μην θέσει υποψηφιότητα. Ο λόγος για τον Αρσέν Βενγκέρ, με την Equipe να αναφέρει ότι ο άλλοτε προπονητής της Άρσεναλ δεν θα κατέβει στις εκλογές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αλσατός έχει κρατήσει μεν αποστάσεις από τον Ινφαντίνο μετά το φιάσκο με την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες το καλοκαίρι, εντούτοις αναλογίζεται παράλληλα τις απαιτήσεις που φέρει μία επιχείρηση ανατροπής του ισχυρού άντρα της FIFA. Επιπλέον, ο Βενγκέρ θεωρεί ότι η θέση του προέδρου θα τον έφερνε πολύ μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, σε αντίθεση με εκείνη του διευθυντή ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.

Κάπως έτσι, φέρεται να κατέληξε στην απόφαση να μην διεκδικήσει την προεδρία, με τους Ραμόν Βέγκα και Κόζο Τασίμα να είναι αυτή τη στιγμή οι μοναδικοί επιβεβαιωμένοι υποψήφιοι απέναντι στον Ινφαντίνο.