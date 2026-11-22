Ένας 61χρονος συνελήφθη μετά από ρίψη μπουκαλιού με νερό σε παίκτη της ΑΕΚ στο ματς με τον Ηρακλή.

Η επτάψυχη ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών άντεξε στο Ιβανώφειο και με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του, επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση.

Πάντως υπήρξε και περιστατικό που δεν ταιριάζει με το αθλητικό πλαίσιο και τα όσα θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Ένας 61χρονος πέταξε μπουκάλι με νερό κατά την αποχώρηση παίκτη της Ένωσης προς τα αποδυτήρια, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σύλληψη ατόμου για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και εντοπίστηκε 61χρονος ημεδαπός, ο οποίος, συνελήφθη, χθες (22-11-2026), για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, ο 61χρονος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνα καλαθοσφαίρισης και μετά το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, κατά την αποχώρηση παίχτη προς τα αποδυτήρια, εκτόξευσε εναντίον του πλαστικό μπουκάλι με νερό το οποίο κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίχως να βρει στόχο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης».