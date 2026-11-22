Ο Αριάγκα υπολογίζεται πως θα επιστρέψει στη δράση σε περίπου δύο μήνες, με τον 28χρονο χαφ να χάνει μια σειρά από πολύ σημαντικά παιχνίδια της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πολύ κακή εξέλιξη όσον αφορά τον Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ καθώς ο χαφ από την Ονδούρα τραυματίστηκε στον ώμο στο δεύτερο μέρος του ματς με την Καλαμάτα κι αποχώρησε με φορείο για το νοσοκομείο. Ο ίδιος υπεβλήθη στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα.

Αυτό σημαίνει πως ο 28χρονος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, αφού πρώτα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του σε μια σειρά από κρίσιμα παιχνίδια της Ένωσης, τόσο στη Super League όσο και στη League Phase του Champions League. Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Αριάγκα θα επιστρέψει κοντά στις 22 Ιανουαρίου, λίγο πριν το παιχνίδι τους με τον Παναιτωλικό για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος (23/1).

Στο μεταξύ δεν θα είναι παρών στο ντέρμπι Δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και στις αναμετρήσεις με Γαλατάσαραϊ και Ρόμα.

Όλα τα παιχνίδια που θα χάσει