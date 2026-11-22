Δυο ερωτηματικά υπάρχουν στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι για τον αγώνα με την Κηφισιά με την υποχρεώση για νίκη να είναι μεγάλη για τους ασπρόμαυρους

Ο ΠΑΟΚ θέλει απέναντι στην Κηφισιά να μην την… πατήσει όπως έγινε στην προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος, κόντρα στην Καλαμάτα. Η αλήθεια είναι ότι οι ασπρόμαυροι δυσκολεύτηκαν αρκετά για να ξεπεράσουν τους τριγμούς από εκείνη την γκέλα ολκής και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που τους αναγκάζει να είναι σήμερα διπλά προσεκτικοί απέναντι στην ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο.

Ο Αλέσιο Λίσι, στο διάστημα της διακοπής, είδε δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του, τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, να επιστρέφουν στη διάθεσή του. Έχασε όμως, από την άλλη, τον Δημήτρη Μοναστηρλή και τον Γκρεγκ Τέιλορ που μπήκαν στα πιτς λόγω τραυματισμού. Μάλιστα, στην τελευταία προπόνηση δεν πήρε μέρος ο Σόλα Σορετίρε, που προσβλήθηκε από ίωση και προστέθηκε και αυτός στις απουσίες, οι οποίες για μία ακόμη φορά είναι αρκετές.

Η λύση... αλά Καραϊσκάκη για τα αριστερά και το δίλημμα στα στόπερ



Η απουσία του νεαρού επιτείνει τη λειψανδρία που έχει προκύψει στα αριστερά της μεσαίας γραμμής –καθώς ο Τάισον συνεχίζει να προπονείται με τον ΠΑΟΚ Β’ και ο Τάχα Αλί την αποθεραπεία του– και οδηγεί τον Ιταλό τεχνικό σε μια λύση… αλά Καραϊσκάκη.

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν αυτός που κάλυψε τη θέση του αριστερού χαφ στο 4-4-2, το οποίο έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να βρει καλύτερη ισορροπία στις γραμμές του. Σήμερα για τα αριστερά υπάρχει και η επιλογή του Τομ Λουσέ, που ως πολυθεσίτης έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και σε αυτόν τον ρόλο. Το ποιος θα αγωνιστεί μπροστά από τον Δημήτρη Γιαννούλη είναι ένα ερωτηματικό, με τον Γάλλο να έχει αρκετές πιθανότητες.

Όπως είναι ερωτηματικό αν η επιστροφή του Μιχαηλίδη θα διαφοροποιήσει το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, Χατζηδιάκου και Ντιέγκο Κόστα. Από τη μία είναι δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης είναι ο βασικός αριστεροπόδαρος στόπερ του Δικεφάλου, από την άλλη όμως το δίδυμο που έπαιξε απέναντι στους ερυθρόλευκους έκανε πολύ καλό παιχνίδι.

Οι δεδομένες αλλαγές και η πιθανή ενδεκάδα



Δεδομένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Λίσι θα είναι αυτές στην εστία, με τον Τσιφτσή να επιστρέφει αντί του τραυματία Μοναστηρλή, και στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Κένι –που εξέτισε την ποινή του– αντί του Ελουστόντο.

Ένα πιθανό σχήμα θα έχει τετράδα στην άμυνα τον Άγγλο και τον Γιαννούλη στα δύο άκρα και τους Μιχαηλίδη –μάλλον– και Κόστα στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ο Ζίβκοβιτς θα είναι δεξιά, ο Σανταμαρία ο ένας από τους δύο κεντρικούς χαφ και οι Λουσέ και Ζαφείρης οι άλλοι δύο της τετράδας. Στη γραμμή κρούσης δεν θα αλλάξει κάτι –εκτός από το look του Εντιαγέ– με τον Μπάνζα να πλαισιώνει τον Σενεγαλέζο.

Όπως και να έχει πάντως, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται απαραίτητα τους τρεις βαθμούς της νίκης για να μην απομακρυνθεί κι άλλο από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αν καταφέρει να τους κατακτήσει παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο, τότε θα επιβεβαιώσει τη βελτίωση που έδειξε πριν τη διακοπή και θα μπορεί να δει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν στο πρόγραμμά του.