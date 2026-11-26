Με νέα ανάρτησή του στα social media ο Τάισον ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ Β’ για τον σεβασμό τους, ενώ παραμένει αμετάβλητη η σχέση του με την πρώτη ομάδα.

Η πρόσφατη εμφάνιση του Τάισον στον αγώνα του ΠΑΟΚ Β’ με τη Νίκη Βόλου συνοδεύτηκε από μια ανάρτηση του Βραζιλιάνου στα social media του. Σε αυτήν δήλωνε πως ποτέ του δεν έχει βάλει τον εαυτό του πάνω από τον Δικέφαλο και ευχαριστούσε το τεχνικό επιτελείο και τους ανθρώπους της αναπτυξιακής ομάδας του ΠΑΟΚ.

Σήμερα ο Βραζιλιάνος έκανε μια ακόμη ανάρτηση, με την οποία ευχαριστεί τους συμπαίκτες του για τον σεβασμό που του έχουν δείξει στο διάστημα που προπονείται μαζί τους.

Δείτε την εδώ:

Λίγο αργότερα μάλιστα χρησιμοποιήσε την ίδια εικόνα με τη λεζάντα: "Εγώ και τα εγγόνια μου"

Η κατάσταση του Τάισον σε σχέση με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου δεν έχει αλλάξει, παρά την προσπάθεια που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες ώστε να επιστρέψει στις προπονήσεις της. Μια προσπάθεια που δεν απέδωσε, επειδή ο Βραζιλιάνος δεν έκανε ένα βήμα πίσω προκειμένου να πάρει άλλη μια ευκαιρία.

Έτσι, το στάτους του στους ασπρόμαυρους παραμένει σταθερό και χωρίς να ξέρει κανείς αν και πότε μπορεί να διαφοροποιηθεί.