ΠΑΟΚ: Νέα ανάρτηση του Τάισον με ευχαριστίες στον ΠΑΟΚ Β’
Η πρόσφατη εμφάνιση του Τάισον στον αγώνα του ΠΑΟΚ Β’ με τη Νίκη Βόλου συνοδεύτηκε από μια ανάρτηση του Βραζιλιάνου στα social media του. Σε αυτήν δήλωνε πως ποτέ του δεν έχει βάλει τον εαυτό του πάνω από τον Δικέφαλο και ευχαριστούσε το τεχνικό επιτελείο και τους ανθρώπους της αναπτυξιακής ομάδας του ΠΑΟΚ.
Σήμερα ο Βραζιλιάνος έκανε μια ακόμη ανάρτηση, με την οποία ευχαριστεί τους συμπαίκτες του για τον σεβασμό που του έχουν δείξει στο διάστημα που προπονείται μαζί τους.
Δείτε την εδώ:
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Λίγο αργότερα μάλιστα χρησιμοποιήσε την ίδια εικόνα με τη λεζάντα: "Εγώ και τα εγγόνια μου"
Η κατάσταση του Τάισον σε σχέση με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου δεν έχει αλλάξει, παρά την προσπάθεια που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες ώστε να επιστρέψει στις προπονήσεις της. Μια προσπάθεια που δεν απέδωσε, επειδή ο Βραζιλιάνος δεν έκανε ένα βήμα πίσω προκειμένου να πάρει άλλη μια ευκαιρία.
Έτσι, το στάτους του στους ασπρόμαυρους παραμένει σταθερό και χωρίς να ξέρει κανείς αν και πότε μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.