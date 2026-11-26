Με τον Σερίφ Εντιαγέ να παραμένει εκτός προπόνησης λόγω ίωσης και να προκαλεί πονοκέφαλο στον Αλέσιο Λίσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Με το βλέμμα στραμμένο στην κατάσταση του Σερίφ Εντιαγέ συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς η ίωση που ταλαιπωρεί τα ασπρόμαυρα αποδυτήρια τις τελευταίες ημέρες δημιουργεί εύλογη ανησυχία ενόψει της αναμέτρησης στην Αθήνα.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έμεινε και σήμερα εκτός προγράμματος, με τον χρόνο πλέον να πιέζει ασφυκτικά ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι. Η απουσία του Εντιαγέ αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τον Αλέσιο Λίσι, αφού πρόκειται για βασικό γρανάζι στη γραμμή κρούσης και τον παίκτη που πλαισιώνει σταθερά τον Σιμόν Μπάνζα στο 4-4-2 του Δικεφάλου. Με δεδομένο ότι ο Σενεγαλέζος φορ χάνει πολύτιμες προπονήσεις και η καταπόνηση από την ίωση επηρεάζει αναπόφευκτα τον οργανισμό, η παρουσία του στην προπόνηση της Παρασκευής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο μπορεί να υπολογίζεται ακόμη και για το αρχικό σχήμα.

Εκτός προπόνησης για τον ίδιο ακριβώς λόγο παρέμεινε και ο Αρίτζ Ελουστόντο, με τις ιώσεις να έχουν να έχουν ταλαιπωρήσει νωρίτερα τόσο τον Σιμόν Μπάνζα όσο και τον Σόλα Σορετίρε.

Σταθερότητα υπάρχει στο μέτωπο των παικτών που βρίσκονταν σε στάδιο αποκατάστασης. Οι Σόλα Σορετίρε, Δημήτρης Μοναστηρλής, Γκρεγκ Τέιλορ και Φέντορ Τσάλοφ συνεχίζουν στους δικούς τουςρυθμούς, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής (27/11), όπου θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του Εντιαγέ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.