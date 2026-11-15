Φενέρμπαχτσε - Εφές 77-75: Ανατροπή στο ντέρμπι και επιστροφή στις νίκες
Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να είναι αυτή που πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, επικράτησε της Εφές εντός έδρας με 77-75 για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι που ήταν... θρίλερ μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.
Η Εφές είχε φτάσει να προηγείται με 16 πόντους, όμως η Φενέρμπαχτσε έκανε τη μεγάλη ανατροπή και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Παρί στη EuroLeague.
Πολυτιμότερος παίκτης για τη Φενέρ ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά. Για την Εφές ξεχώρισε ο Ντάριο Σάριτς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 18-32, 35-43, 60-54, 77-75
|FENERBAHÇE TARFIN - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR (EFF)
|0
|Shane Larkin *
|22:30
|10
|4/11 (36.4%)
|2/5 (40.0%)
|2/6 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|0/0
|0/1
|+3
|4
|11
|Trent Forrest *
|17:10
|9
|4/6 (66.7%)
|4/6 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|1/1 (100.0%)
|0
|2
|2
|4
|0
|1
|0/0
|0/2
|+18
|14
|12
|Braxton Key *
|15:25
|8
|4/8 (50.0%)
|4/7 (57.1%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|4
|5
|3
|1
|0
|0/1
|1/0
|+10
|11
|16
|Dwight Powell *
|24:58
|10
|3/3 (100.0%)
|3/3 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|4/4 (100.0%)
|1
|5
|6
|2
|0
|0
|1/0
|3/5
|+9
|19
|31
|Shavon Shields *
|31:08
|8
|3/5 (60.0%)
|1/1 (100.0%)
|2/4 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|2
|4
|0
|2
|0
|0/0
|1/0
|+8
|8
|2
|Wade Baldwin Iv
|24:07
|11
|5/9 (55.6%)
|4/6 (66.7%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0/0
|3/1
|-16
|7
|5
|Sertaç Şanlı
|11:33
|0
|0/3 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0/0
|3/0
|-6
|0
|8
|Talen Horton-tucker
|15:48
|3
|1/6 (16.7%)
|0/1 (0.0%)
|1/5 (20.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0/0
|2/1
|-9
|-1
|10
|Melih Mahmutoğlu (K)
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|17
|Onuralp Bitim
|15:05
|5
|2/5 (40.0%)
|1/2 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0/0
|0/0
|-2
|5
|21
|Will Clyburn
|22:16
|13
|3/7 (42.9%)
|2/3 (66.7%)
|1/4 (25.0%)
|6/6 (100.0%)
|2
|5
|7
|1
|0
|1
|0/1
|2/5
|-5
|18
|73
|Doruk Alp Yancı
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|-
|Takım/Koç
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|3
|-
|0
|-
|-
|0/0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOPLAM)
|200:00
|77
|29/63 (46.0%)
|21/36 (58.3%)
|8/27 (29.6%)
|11/11 (100.0%)
|10
|23
|33
|16
|9
|4
|1/2
|15/15
|-
|85
|ANADOLU EFES - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR (EFF)
|5
|Dario Saric *
|30:51
|10
|4/8 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|0/1 (0.0%)
|0
|4
|4
|5
|3
|2
|0/1
|2/5
|+2
|13
|15
|Pj Dozier *
|20:13
|8
|3/6 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|0/0
|1/1
|-9
|9
|17
|Collin Malcolm *
|28:55
|15
|6/8 (75.0%)
|5/7 (71.4%)
|1/1 (100.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0/0
|0/4
|+9
|18
|22
|Cameron Payne *
|19:35
|8
|4/8 (50.0%)
|4/5 (80.0%)
|0/3 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|3
|3
|1
|3
|0
|0/0
|2/0
|-9
|5
|24
|Ercan Osmani *
|27:02
|18
|7/9 (77.8%)
|5/5 (100.0%)
|2/4 (50.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|1/0
|3/1
|+9
|22
|2
|Darius Karutasu
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|3
|Jordan Loyd
|27:59
|8
|3/9 (33.3%)
|2/6 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|1/1 (100.0%)
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0/0
|3/1
|-1
|8
|11
|Fatts Russell
|20:25
|6
|3/10 (30.0%)
|3/7 (42.9%)
|0/3 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|1
|0
|1
|4
|2
|0
|0/0
|1/3
|+7
|1
|19
|Burak Can Yıldızlı
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|23
|David Mutaf
|00:45
|0
|0/1 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|-1
|33
|Erkan Yılmaz (K)
|13:13
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1/0
|2/0
|-8
|2
|88
|Kai Jones
|11:02
|2
|1/3 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0/0
|1/0
|-10
|4
|-
|Takım/Koç
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|-
|0/0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOPLAM)
|200:00
|75
|31/62 (50.0%)
|23/40 (57.5%)
|8/22 (36.4%)
|5/7 (71.4%)
|7
|23
|30
|16
|11
|4
|2/2
|15/15
|-
|81
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.