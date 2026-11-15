Η Φενέρμπαχτσε ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Τουρκίας, καθώς πέρασε το εμπόδιο της Εφές στην έδρα της με 77-75.

Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να είναι αυτή που πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, επικράτησε της Εφές εντός έδρας με 77-75 για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι που ήταν... θρίλερ μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η Εφές είχε φτάσει να προηγείται με 16 πόντους, όμως η Φενέρμπαχτσε έκανε τη μεγάλη ανατροπή και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Παρί στη EuroLeague.

Πολυτιμότερος παίκτης για τη Φενέρ ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά. Για την Εφές ξεχώρισε ο Ντάριο Σάριτς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 35-43, 60-54, 77-75

FENERBAHÇE TARFIN - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) PF (C/D) +/- PIR (EFF) 0 Shane Larkin * 22:30 10 4/11 (36.4%) 2/5 (40.0%) 2/6 (33.3%) 0/0 (0.0%) 1 0 1 2 2 0 0/0 0/1 +3 4 11 Trent Forrest * 17:10 9 4/6 (66.7%) 4/6 (66.7%) 0/0 (0.0%) 1/1 (100.0%) 0 2 2 4 0 1 0/0 0/2 +18 14 12 Braxton Key * 15:25 8 4/8 (50.0%) 4/7 (57.1%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 4 5 3 1 0 0/1 1/0 +10 11 16 Dwight Powell * 24:58 10 3/3 (100.0%) 3/3 (100.0%) 0/0 (0.0%) 4/4 (100.0%) 1 5 6 2 0 0 1/0 3/5 +9 19 31 Shavon Shields * 31:08 8 3/5 (60.0%) 1/1 (100.0%) 2/4 (50.0%) 0/0 (0.0%) 2 2 4 0 2 0 0/0 1/0 +8 8 2 Wade Baldwin Iv 24:07 11 5/9 (55.6%) 4/6 (66.7%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 2 2 0 0/0 3/1 -16 7 5 Sertaç Şanlı 11:33 0 0/3 (0.0%) 0/2 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0/0 3/0 -6 0 8 Talen Horton-tucker 15:48 3 1/6 (16.7%) 0/1 (0.0%) 1/5 (20.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 2 2 0 0/0 2/1 -9 -1 10 Melih Mahmutoğlu (K) 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 17 Onuralp Bitim 15:05 5 2/5 (40.0%) 1/2 (50.0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0/0 0/0 -2 5 21 Will Clyburn 22:16 13 3/7 (42.9%) 2/3 (66.7%) 1/4 (25.0%) 6/6 (100.0%) 2 5 7 1 0 1 0/1 2/5 -5 18 73 Doruk Alp Yancı 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 - Takım/Koç - - - - - - 2 1 3 - 0 - - 0/0 - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOPLAM) 200:00 77 29/63 (46.0%) 21/36 (58.3%) 8/27 (29.6%) 11/11 (100.0%) 10 23 33 16 9 4 1/2 15/15 - 85