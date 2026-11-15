Φενέρμπαχτσε - Εφές 77-75: Ανατροπή στο ντέρμπι και επιστροφή στις νίκες

Φενέρμπαχτσε - Εφές 77-75: Ανατροπή στο ντέρμπι και επιστροφή στις νίκες

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Η Φενέρμπαχτσε ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Τουρκίας, καθώς πέρασε το εμπόδιο της Εφές στην έδρα της με 77-75.

Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να είναι αυτή που πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, επικράτησε της Εφές εντός έδρας με 77-75 για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι που ήταν... θρίλερ μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η Εφές είχε φτάσει να προηγείται με 16 πόντους, όμως η Φενέρμπαχτσε έκανε τη μεγάλη ανατροπή και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Παρί στη EuroLeague.

Πολυτιμότερος παίκτης για τη Φενέρ ήταν ο Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά. Για την Εφές ξεχώρισε ο Ντάριο Σάριτς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 35-43, 60-54, 77-75

FENERBAHÇE TARFIN - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)PF (C/D)+/-PIR (EFF)
0Shane Larkin *22:30104/11 (36.4%)2/5 (40.0%)2/6 (33.3%)0/0 (0.0%)1012200/00/1+34
11Trent Forrest *17:1094/6 (66.7%)4/6 (66.7%)0/0 (0.0%)1/1 (100.0%)0224010/00/2+1814
12Braxton Key *15:2584/8 (50.0%)4/7 (57.1%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)1453100/11/0+1011
16Dwight Powell *24:58103/3 (100.0%)3/3 (100.0%)0/0 (0.0%)4/4 (100.0%)1562001/03/5+919
31Shavon Shields *31:0883/5 (60.0%)1/1 (100.0%)2/4 (50.0%)0/0 (0.0%)2240200/01/0+88
2Wade Baldwin Iv24:07115/9 (55.6%)4/6 (66.7%)1/3 (33.3%)0/0 (0.0%)0002200/03/1-167
5Sertaç Şanlı11:3300/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)1230000/03/0-60
8Talen Horton-tucker15:4831/6 (16.7%)0/1 (0.0%)1/5 (20.0%)0/0 (0.0%)0112200/02/1-9-1
10Melih Mahmutoğlu (K)00:0000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000000/00/000
17Onuralp Bitim15:0552/5 (40.0%)1/2 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (0.0%)0110020/00/0-25
21Will Clyburn22:16133/7 (42.9%)2/3 (66.7%)1/4 (25.0%)6/6 (100.0%)2571010/12/5-518
73Doruk Alp Yancı00:0000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000000/00/000
-Takım/Koç------213-0--0/0--
-ΣΥΝΟΛΟ (TOPLAM)200:007729/63 (46.0%)21/36 (58.3%)8/27 (29.6%)11/11 (100.0%)10233316941/215/15-85
ANADOLU EFES - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)PF (C/D)+/-PIR (EFF)
5Dario Saric *30:51104/8 (50.0%)2/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0445320/12/5+213
15Pj Dozier *20:1383/6 (50.0%)1/2 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (0.0%)1341100/01/1-99
17Collin Malcolm *28:55156/8 (75.0%)5/7 (71.4%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)1123000/00/4+918
22Cameron Payne *19:3584/8 (50.0%)4/5 (80.0%)0/3 (0.0%)0/0 (0.0%)0331300/02/0-95
24Ercan Osmani *27:02187/9 (77.8%)5/5 (100.0%)2/4 (50.0%)2/2 (100.0%)0441001/03/1+922
2Darius Karutasu00:0000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000000/00/000
3Jordan Loyd27:5983/9 (33.3%)2/6 (33.3%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)1451000/03/1-18
11Fatts Russell20:2563/10 (30.0%)3/7 (42.9%)0/3 (0.0%)0/1 (0.0%)1014200/01/3+71
19Burak Can Yıldızlı00:0000/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000000/00/000
23David Mutaf00:4500/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000000/00/00-1
33Erkan Yılmaz (K)13:1300/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)0000121/02/0-82
88Kai Jones11:0221/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)2240000/01/0-104
-Takım/Koç------123-1--0/0--
-ΣΥΝΟΛΟ (TOPLAM)200:007531/62 (50.0%)23/40 (57.5%)8/22 (36.4%)5/7 (71.4%)72330161142/215/15-81
@Photo credits: eurokinissi
     

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