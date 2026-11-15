Το καλό ξεκίνημα του Φοίνικα Σύρου στη Novibet Volley League συνεχίστηκε με τους... πειρατές να επικρατούν και της Καλαμάτας 80' με 3-1 ανεβαίνοντας στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

O Φοίνικας Σύρου επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα Novibet Volley League και ο Άκης Χατζηαντωνίου πανηγύρισε νίκη κόντρα στην παλιά του ομάδα. Στην ουδέτερη έδρα του Μελίνα Μερκούρη του Ρέντη, η ομάδα της Σύρου, παρότι έχασε το πρώτο σετ έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Βούλγαρο ακραίο Σαμουήλ Βαλτσίνοφ νίκησε την Καλαμάτα 80 Affidea με 3-1 σετ και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε 4 αγώνες και ισοβαθμεί στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον ΟΦΗ και τον Π.Α.Ο.Κ. MATECO.

Αντίθετα η Καλαμάτα 80 Affidea είναι στου γκρουπ των τεσσάρων ομάδων που ακόμα δεν έχουν πάρει βαθμό. Οι καλαματιανοί κατάφεραν να κάνουν με ανατροπή και να κατακτήσουν το 1ο σετ, αλλά μετά έπαθαν... καθίζηση στο 2ο σετ και στο κρίσιμο 3ο σετ έχασαν στις λεπτομέρειες 26-24 έχοντας μοιραίους παίκτες τον Μάρκου και τον Αμπντελραχμάν.

MVP ο Βαλτσίνοφ

MVP του Φοίνικα αναδείχθηκε ο Σάμου Βαλτσίνοφ με 17 πόντους (15/24 επιθέσεις - 62%, με μόλις ένα λάθος), 2 μπλοκ και 32% θετική υποδοχή με 18% άριστες. Την απονομή έκανε ο πρόεδρος του ΤΑΑ Χρήστος Καφτηράνης.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-13, 21-20, 23-25

2ο σετ: 8-3, 16-7, 21-10, 25-11

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 26-24

4ο σετ: 8-5, 16-10, 21-16, 25-19

Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν: 4 άσσοι, 46 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 41 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν: 2 άσσοι, 48 επιθέσεις (46% αποτελεσματικότητα),, 6 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-11, 26-24, 25-19) σε 109΄

A.O.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλλι 12π. (12/24επ.), Βαλτσίνοφ 17 (15/24επ., 2 μπλοκ, 32%υπ., 18%αρ.), Τελκίσκι 1 (0/1επ., 1 μπλοκ), Μέγιερ 11 (5/7επ., 4 μπλοκ, 2 άσσοι), Ααπανιέμι 4 (3/6επ., 1 μπλοκ), Χάκας 13 (11/27επ., 2 άσσοι, 33%υπ., 13%αρ.) / Συναδινός (λ. – 50%υπ., 19%αρ.), Σαλταφερίδης, Κονίδης, Ιντρισλάρι.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιεντιού 4π. (4/6επ.), Ροντρίγκεζ 9 (8/10επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 15 (14/39επ., 1 μπλοκ), Ζος 3 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 10 (9/19επ., 1 μπλοκ, 39%υπ., 17%αρ.), Αμπντελραχμάν 15 (13/28επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 53%υπ., 16%αρ.) / Γκρουμούσας (λ. – 52%υπ., 24%αρ.), Ντάκουρης (λ. – 50%υπ.), Τσετσίλας, Μπαρδούκας, Κ.Δαλακούρας.

Novibet Volley League – 4η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Π.Α.Ο.Κ. MATECO – Α.Σ. Άρης: 3-1 (25-14, 25-22, 23-25, 25-15)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς: 3-0 (25-22, 25-17, 25-16)

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron: 1-3 (18-25, 19-25, 25-20, 22-25)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX: 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-12)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. Betsson – Ν.Ο.Π.E. Ρεθύμνου: 3-0 (25-20, 25-17, 25-21)

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea: 3-1 (23-25, 25-11, 26-24, 25-19)

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Άρης – Φοίνικας Σύρου:

Καλαμάτα – ΟΦΗ

ΝΟΠΕΡ – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – Μίλων