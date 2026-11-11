Νέα μπλεξίματα για Ινφαντίνο: Καταγγελία στην IRS για άτομο που εργαζόταν ως προσωπικός οικιακός βοηθός του με χρήματα της FIFA

Στην Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) έχει υποβληθεί καταγγελία, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η FIFA πλήρωνε άτομο που εργαζόταν ως οικιακός βοηθός του Τζιάνι Ινφαντίνο, το οποίο λέγεται πως δούλευε αποκλειστικά στην κατοικία του στο Μαϊάμι.

Νέοι μπελάδες έχουν προκύψει για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την καταγγελία που κατατέθηκε στην Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τη μισθοδοσία ενός ατόμου που εργαζόταν ως οικιακός βοηθός του.

Σύμφωνα με τον Guardian, η καταγγελία συνοδεύεται από έγγραφα που εγείρουν ερωτήματα για το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο φέρεται να πληρωνόταν μέσω της FIFA και παρείχε αποκλειστικά υπηρεσίες στο σπίτι του Ινφαντίνο και της συζύγου του, Λίνα, στο Μαϊάμι.

Στην καταγγελία ζητείται να εξεταστεί εάν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα της ομοσπονδίας για προσωπικές ανάγκες του προέδρου της, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο πληρώνει προσωπικά όλα τα έξοδα που αφορούν το οικιακό προσωπικό του. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ανακριβείς και κάνει λόγο για προσπάθεια υπονόμευσης της διοίκησής του.

Η καταγγελία υποβλήθηκε από τον δικηγόρο Αμπέντ Αγιούμπ και πλέον αναμένεται να φανεί εάν η IRS θα προχωρήσει σε επίσημη έρευνα. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχει απόφαση που να επιβεβαιώνει οποιαδήποτε παρανομία από την πλευρά του Ινφαντίνο ή της FIFA.

«Τα ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική και οικογενειακή ζωή του προέδρου της FIFA είναι ιδιωτικά. Ωστόσο, για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, τα έξοδα οποιουδήποτε οικιακού προσωπικού καλύπτονται προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της FIFA.