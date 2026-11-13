Ο Χεσούς Οβόνο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δώδεκα αγωνιστικών για το χτύπημα στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, που έχασε τη ζωή του.

Τη βαρύτερη ποινή που μπορούσε να επιβάλει ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που τιμώρησε με αποκλεισμό δώδεκα αγωνιστικών τον Χεσούς Οβόνο για το χτύπημα που έφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα σε ματς της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.

Η ομάδα του Οβόνο διατηρεί δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά της τιμωρίας, εντούτοις είναι σαφές πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, την ώρα που ο γκολκίπερ από την Ισημερινή Γουινέα δεν προπονείται, όντας σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά το τραγικό δυστύχημα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η Πειθαρχική Επιτροπή, ως ανεξάρτητο όργανο στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αποφάσισε να επιβάλει ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον Χεσούς Λάθαρο Φερέρ Οβόνο, ποδοσφαιριστή της FC Ανδόρα, για την ενέργειά του στην αναμέτρηση CD Τενερίφη-FC Ανδόρα. Η ποινή των 12 αγωνιστικών είναι η αυστηρότερη που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας για τα περιστατικά που περιγράφονται στο φύλλο αγώνα του διαιτητή.

Το φύλλο αγώνα αποτελεί το μοναδικό έγγραφο που περιλαμβάνεται στον φάκελο της πειθαρχικής διαδικασίας και, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό για τη συγκεκριμένη ενέργεια, η Επιτροπή καλείται να καθορίσει την ποινή. Στο φύλλο αγώνα περιγράφεται μια βίαιη ενέργεια, με το πόδι σε ψηλό σημείο και υπερβολική δύναμη, ενώ η μπάλα διεκδικούνταν από τους δύο ποδοσφαιριστές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια εμπίπτει στο άρθρο 102 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Παράλληλα, οι συνέπειες της ενέργειας, οι οποίες επίσης καταγράφονται στο φύλλο αγώνα και είναι δημόσια γνωστές, ελήφθησαν υπόψη ως επιβαρυντικοί παράγοντες, οδηγώντας στην επιβολή της ανώτατης προβλεπόμενης ποινής. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί το όριο που προβλέπεται ρητά στο άρθρο το οποίο εφαρμόζει.

Κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της RFEF εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών.