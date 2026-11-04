Τον ανείπωτο πόνο του μετά τη σοκαριστική σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή του Χεσούε Ντε Μιγέλ μοιράστηκε ο μοιραίος γκολκίπερ της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο.

Σοκαρισμένη παραμένει η Ισπανία, αλλά και ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα, από την απώλεια του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγέλ, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, και κατέληξε την επομένη στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, δύσκολη περίοδο βιώνει και ο γκολκίπερ της Ανδόρας, ο οποίος για πρώτη φορά μοιράστηκε τις σκέψεις για το μοιραίο δυστύχημα.

Μέσω ανοιχτού γράμματος, ο Οβόνο έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του, εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο του για την απώλεια του Χεσούς Ντε Μιγέλ, ενώ πρόσθεσε πως θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θα βρεθούν στο δρόμο του - νομικά και μη- με σεβασμό και ειλικρίνεια.

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις κατάλληλες λέξεις και μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνειδητοποιήσω και να διαχειριστώ όλα όσα έχουν συμβεί. Νιώθω ανείπωτο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του, με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν.

Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα σταθώ απέναντι σε ό,τι προκύψει με τον απόλυτο σεβασμό. Όμως αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο πέρα από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς» τόνισε χαρακτηριστικά.

