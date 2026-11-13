Έχει απομονωθεί ο Οβόνο: Ζήτησε να συναντήσει την οικογένεια του Ντε Μιγκέλ

Βαρύ είναι το ψυχολογικό φορτίο που καλείται να διαχειριστεί ο Χεσούς Οβόνο μετά το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν, έχοντας στο πλευρό του ολόκληρο τον σύλλογο.

Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», ο 25χρονος Χεσούς Οβόνο έχει απομακρυνθεί προσωρινά από την καθημερινότητα της ομάδας και δέχεται βοήθεια από το ιατρικό και ψυχολογικό επιτελείο της. Κανείς στην Ανδόρα δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή το αγωνιστικό σκέλος, καθώς το ζητούμενο είναι να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τον τραυματισμό του έπειτα από σύγκρουση με τον Οβόνο στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο Οβόνο επιθυμεί να συναντήσει την οικογένεια του Ντε Μιγκέλ και να τους εκφράσει προσωπικά τη συμπαράστασή του. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε τη βοήθεια της ομάδας του ώστε να υπάρξει επικοινωνία. Παράλληλα, είχε σκεφτεί να δώσει το «παρών» στην κηδεία, όμως δέχθηκε τη συμβουλή να μην προχωρήσει σε κάτι που ενδεχομένως θα έκανε ακόμη δυσκολότερη την ψυχολογική του κατάσταση.

Η διοίκηση της Ανδόρας χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, διατηρώντας επαφή με την Τενερίφη, ενώ λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες της οικογένειας του εκλιπόντος.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της ομάδας, Κάρλες Μάνσο, έστειλε σαφές μήνυμα πως ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κανέναν λόγο να αισθάνεται πίεση για την επιστροφή του.

«Πρέπει να του δώσουμε χώρο, ώστε να νιώθει απόλυτα ελεύθερος να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, είτε θέλει να επιστρέψει είτε όχι, όποτε το κρίνει σκόπιμο και είναι έτοιμος».