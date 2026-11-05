Τελέστηκε την Πέμπτη (5/11) η κηδεία του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, σε κλίμα οδύνης.

Το τελευταίο αντίο στον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα είπαν συγγενείς και φίλοι την Πέμπτη (5/11), με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αποκόμισε στο ματς της Τενερίφης με την Ανδόρα να κηδεύεται στο χωριό του και γενέτειρα των γονιών του, Ναβαερμόσα, στο Τολέδο.

Η τελετή έλαβε χώρα σε κλίμα οδύνης, με συγγενείς και φίλους να συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο επιθετικό. Το παρών έδωσαν επίσης επιφανείς προσωπικότητες του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπως ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

«Με βαθιά θλίψη, προσφέρουμε τα συλλυπητήριά μας και τον σεβασμό μας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να αναδειχτεί ότι το ποδόσφαιρο είναι ενωμένο. Μία ζεστή αγκαλιά σε όλους τους αγαπημένους του», σχολίασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, με τον ντε Μιγκέλ να αφήνει πίσω του γυναίκα και ένα παιδί...