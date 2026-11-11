Ο Θεοφάνης Μπακούλας έχει επιστρέψει για τα καλά από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και είναι έτοιμος να βοηθήσει την Eθνική Ελπίδων στην προσπάθεια της να κλειδώσει την πρόκριση στο Euro 2027.

Η Εθνική Ελπίδων μπήκε στην τελική ευθεία για τα μπαράζ, κόντρα στην Ισλανδία (12/11, στις 15:00) με στόχο να «τσεκάρει» το εισιτήριο της για την τελική φάση του Euro U21 2027 και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους νεαρούς πρωταγωνιστές που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζει σε αυτή την προκριματική διαδικασία είναι ο Θεοφάνης Μπακούλας. Ο 21χρόνος χαφ του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά την επικράτηση της Εθνικής Ελπίδων επί της Μάλτα στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο του, γεγονός που του έβαλε πρόωρο τέλος στη χρονιά.

Ωστόσο φέτος επέστρεψε δριμύτερος, αγωνιζόμενος τόσο με τους Ερυθρόλευκους όσο και με το εθνόσημο. Ο νεαρός διεθνής ήταν βασικός στα δύο από τα τελευταία προκριματικά ματς της «Γαλανόλευκης», ενώ στο τελευταίο ματς απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν αρκετά δραστήριος και συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας να βρει ένα δεύτερο γκολ που θα της χάριζε την απευθείας πρόκρισης.

Βασικός αγωνίστηκε κόντρα στη Λετονία, παίζοντας μάλιστα μεγάλο ρόλο στη σπουδαία νίκη με σκορ 4-2. Την μεγαλύτερη παράσταση του για φέτος όμως την έδωσε στο παιχνίδι στην Τυφλίδα απέναντι στη Γεωργία. Εκεί το σύνολο του Ταουσιάνη επικράτησε άνετα με 3-0, με τον Μπακούλα να πετυχαίνει μάλιστα ένα εντυπωσιακό γκολ, δείχνοντας ότι επέστρεψε στην Εθνική Ελπίδων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.

«Για εμένα είναι μεγάλη χαρά που έχω επιστρέψει και σημαίνει πολλά για εμένα που έχω την εμπιστοσύνη και του προπονητή και της ομάδας ώστε μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό, να ξαναμπαίνω δυναμικά και να βοηθήσω όσο μπορώ», είχε πει για την εμφάνιση του κόντρα στη Γεωργία στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Gazzetta, μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Λετονίας, ενώ στην ερώτηση για το πως αισθάνεται που επέστρεψε μετά από έναν τόσο δύσκολο τραυματισμό είχε τονίσει πως:

«Εγώ αυτόν τον τραυματισμό τον είδα μόνο θετικά σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Είχα άτομα δίπλα μου που με βοήθησαν σε αυτό και βλέποντας τόσο καιρό το ποδόσφαιρο απέξω, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και όταν είσαι μέσα. Μαθαίνεις πολύ υπομονή με αυτόν τον τραυματισμό. Δεν αντιδράς σε πράγματα που δεν αξίζουν την στιγμή και σκέφτεσαι πάντα τι μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή για να αποφύγω άλλα. Ψυχολογικά γίνεσαι πιο δυνατός».

Θυμίζουμε πως ο Μπακούλας ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας Κ19 των Πειραιωτών που κατέκτησαν τη σεζόν 2023/2024 το UEFA Youth League. Στον τελικό εναντίον της Μίλαν μάλιστα, ο 21χρόνος χαφ σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ με ψαλιδάκι, συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη νίκη της ομάδας του με 3–0.

Στις 3 Φεβρουαρίου του 2025, εντάχθηκε στην πορτογαλική Ρίο Άβε, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, μέχρι το τέλος της σεζόν και παρέμεινε εκεί με τη μορφή δανεισμού για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Ωστόσο, στις αρχές της περασμένης σεζόν επέστρεψε στον Ολυμπιακό, εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη.

Τη φετινή σεζόν φαίνεται να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματα του, καθώς έχει καταγράψει δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Ερυθρόλευκων, ενώ είναι βασικό στέλεχος της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του Ελληνικού πρωταθλήματος.

Τη στιγμή που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ετοιμάζεται για τις καθοριστικές μάχες των μπαράζ με την Ισλανδία η εμπειρία και το ταλέντο του Μπακούλα θα αποτελέσει βασικό «όπλο» στην προσπάθεια της «Γαλανόλευκης» να κλειδώσει την πολύτιμη πρόκριση και να βρεθεί μετά από 22 χρόνια σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ21.