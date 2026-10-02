Θεοφάνης Μπακούλας στο Gazzetta: «Ο τραυματισμός με έκανε να έχω υπομονή, σημαίνει πολλά για εμένα η εμπιστοσύνη του προπονητή»

Ο Θεοφάνης Μπακούλας ήταν από τα βασικά στελέχη στη νίκη της Εθνικής Ελπίδων με τη Λετονία (4-2) και ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta για το παιχνίδι αλλά και την επιστροφή του με το εθνόσημο.

Κόντρα στη Γεωργία πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι επέστρεψε στην Εθνική Ελπίδων μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.

Ο Θεοφάνης Μπακούλας ήταν βασικός και κόντρα στη Λετονία και έπαιξε βασικό ρόλο στη σπουδαία νίκη κόντρα στη Λετονία με 4-2, η οποία φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στο EURO U21 του 2027.

Ο 21χρονος χαφ του Ολυμπιακού μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τα συναισθήματα που για την επιστροφή με το εθνόσημο έπειτα από όσα πέρασε, μίλησε για το τι άλλαξε μέσα του με τον τραυματισμό που είχε υποστεί αλλά και το ιδιαίτερο στοιχείο που έχει η Εθνική Ελπίδων.

Πώς είναι για σένα που φοράς ξανά το εθνόσημο μετά τον τραυματισμό του. Με τη Γεωργία σκόραρες κιόλας.

«Για εμένα είναι μεγάλη χαρά που έχω επιστρέψει και σημαίνει πολλά για εμένα που έχω την εμπιστοσύνη και του προπονητή και της ομάδας ώστε μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό, να ξαναμπαίνω δυναμικά και να βοηθήσω όσο μπορώ».

Τι θετικά στοιχεία πήρες από τον τραυματισμό;

«Εγώ αυτόν τον τραυματισμό τον είδα μόνο θετικά σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Είχα άτομα δίπλα μου που με βοήθησαν σε αυτό και βλέποντας τόσο καιρό το ποδόσφαιρο απέξω, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και όταν είσαι μέσα. Μαθαίνεις πολύ υπομονή με αυτόν τον τραυματισμό. Δεν αντιδράς σε πράγματα που δεν αξίζουν την στιγμή και σκέφτεσαι πάντα τι μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή για να αποφύγω άλλα. Ψυχολογικά γίνεσαι πιο δυνατός».

Τι το ξεχωριστό έχει η ομάδα και αν το θέμα των γκολ φέρνει πίεση στο σύνολο.

«Είμαι μία ομάδα που έχουμε το πλάνο μας. Η μπάλα να κινείται συνέχεια, αλλαγές θέσεων συνεχώς σε ροή αγώνα. Δεν το σκεφτόμαστε το θέμα με τα γκολ γιατί θα δημιουργήσει μία πίεση που δεν χρειάζεται».

Πώς ζεις το συγκεκριμένο ρόστερ της Εθνικής Ελπίδων;

«Είμαστε μία ομάδα που έχει παίκτες από πολλές ομάδες. Δεν είναι όπως άλλες φουρνιές που είχε μόνο από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και τέλος. Έχουμε παιδιά από πολλές ομάδες που έχουν πολλές εμπειρίες παρόλο που είμαστε νεαροί σε ηλικία. Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αυτό βοηθάει και είμαστε μία ομάδα που έχει κέφι, έχει σοβαρότητα, έχει χαρακτήρες που βοηθούν».