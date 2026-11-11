Ελλάδα: Οι πιθανές διασταυρώσεις στο Nations League θυμίζουν Euro 2004
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική μας ομάδα, που βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, αρκεί να αφήσει πίσω της μία εκ των Ολλανδίας ή Γερμανίας στον όμιλό της στη League A.
Το Football Meets Data έβαλε κάτω -όπως συνηθίζει- τα δεδομένα και προέβλεψε τις πιθανότερες διασταυρώσεις στην οκτάδα του θεσμού, με τρεις εξ αυτών να συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μετά τα Αγγλία-Πορτογαλία και Αγγλία-Γαλλία, το Ελλάδα-Πορτογαλία συγκεντρώνει 19,6% πιθανότητες.
Ακολουθεί το Αγγλία-Ολλανδία, με την εξάδα να συμπληρώνουν τα Ελλάδα-Ισπανία (18,3%) και Γαλλία-Ελλάδα (18,2%). Με λίγα λόγια... reunion του Euro 2004, στο οποίο η Γαλανόλευκη είχε θριαμβεύσει μετρώντας δύο νίκες ενάντια στους Πορτογάλους, μία ενάντια στους Γάλλους και μία ισοπαλία με τους Ισπανούς.
🎯 Nations League quarter-finals: the most likely pairings, with two matchdays left (12-17 Nov). The four group winners are seeded and meet the runners-up. ✅ 🇪🇸 Spain and 🇵🇹 Portugal are already through. Each team will have 3 possible opponents in the draw, so the maximum pre-draw probability one pair can reach is 33.3%. 28.4% 🏴 England v 🇵🇹 Portugal 25.6% 🏴 England v 🇫🇷 France 19.6% 🇬🇷 Greece v 🇵🇹 Portugal 18.7% 🏴 England v 🇳🇱 Netherlands 18.3% 🇬🇷 Greece v 🇪🇸 Spain ... 👉 Full team-level probabilities and scenarios available at https://t.co/eb8j4zEpmT— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 11, 2026
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