Ελλάδα: Οι πιθανές διασταυρώσεις στο Nations League θυμίζουν Euro 2004

Γιάννης Πολιάς
Ελλάδα: Οι πιθανές διασταυρώσεις στο Nations League θυμίζουν Euro 2004

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Το Football Meets Data προβλέπει τις πιο πιθανές διασταυρώσεις στα προημιτελικά του Nations League, εκεί όπου φιλοδοξεί να βρεθεί και η Ελλάδα.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική μας ομάδα, που βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, αρκεί να αφήσει πίσω της μία εκ των Ολλανδίας ή Γερμανίας στον όμιλό της στη League A.

Το Football Meets Data έβαλε κάτω -όπως συνηθίζει- τα δεδομένα και προέβλεψε τις πιθανότερες διασταυρώσεις στην οκτάδα του θεσμού, με τρεις εξ αυτών να συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μετά τα Αγγλία-Πορτογαλία και Αγγλία-Γαλλία, το Ελλάδα-Πορτογαλία συγκεντρώνει 19,6% πιθανότητες.

Ακολουθεί το Αγγλία-Ολλανδία, με την εξάδα να συμπληρώνουν τα Ελλάδα-Ισπανία (18,3%) και Γαλλία-Ελλάδα (18,2%). Με λίγα λόγια... reunion του Euro 2004, στο οποίο η Γαλανόλευκη είχε θριαμβεύσει μετρώντας δύο νίκες ενάντια στους Πορτογάλους, μία ενάντια στους Γάλλους και μία ισοπαλία με τους Ισπανούς.

@Photo credits: INTIME
     

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