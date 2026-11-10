Έναν αιώνα ζωής συμπληρώνει η ΕΠΟ και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή της, παρουσιάζει σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ μια συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων.

Με εικόνες από το καλοκαίρι του 2004, τότε που γράφτηκε η σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στο Ντα Λουζ, και μορφές που σημάδεψαν το άθλημα στη χώρα μας, τα ΕΛΤΑ τιμούν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Η Ομοσπονδία συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας και γιορτάζει την επέτειο με μια σειρά γραμματοσήμων, σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ. Σε αυτά ξεχωρίζουν στιγμές από τον θρίαμβο του 2004, με τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Θοδωρή Ζαγοράκη, καθώς και τα επίσημα σήματα της ΕΠΟ.

Η παρουσίαση και η πρώτη σφράγιση των γραμματοσήμων πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Σύνταγμα, παρουσία διεθνών ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδας την Τρίτη 10/11.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«100 χρόνια ΕΠΟ: Επετειακή σειρά γραματοσήμμων για τον έναν αιώνα ζωής!

Με την έκδοση και σφράγιση Ειδικής Σειράς Γραμματοσήμων, αφιερωμένης στην εκατονταετή διαδρομή του οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ και τα ΕΛΤΑ γιορτάζουν τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας το προσεχές Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Στην ειδική σειρά γραμματοσήμων που κυκλοφορεί από τα ΕΛΤΑ αποτυπώνονται ξεχωριστές στιγμές και σύμβολα της ιστορίας της ΕΠΟ:

Δύο χαρακτηριστικές εικόνες από το ανεπανάληπτο καλοκαίρι του 2004, με πρωταγωνιστές εμβληματικές προσωπικότητες της μεγαλύτερης επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Θοδωρή Ζαγοράκη και,

Το επίσημο λογότυπο της ΕΠΟ, καθώς και το επετειακό για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η Ειδική Σειρά Γραμματοσήμων σφραγίστηκε με την Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα των ΕΛΤΑ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην πλατεία Συντάγματος, την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας των γραμματοσήμων, Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Εκ μέρους της ΕΠΟ παρέστη η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Τάσος Μπακασέτας, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Επέτειος για τον αθλητισμό και την κοινωνία»

Επ' ευκαιρία της σφράγισης και ενόψει των 100ών γενεθλίων της ΕΠΟ το προσεχές Σάββατο, η Εκτελεστική Διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Δόμνα Τσιώνη, δήλωσε: «Η συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ στις 14 Νοεμβρίου, αποτελεί μια ξεχωριστή επέτειο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, αλλά και για την ίδια την ελληνική κοινωνία αν αναλογιστεί κάποιος την απήχηση του ποδοσφαίρου και την παρουσία του σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι.

Με την ειδική έκδοση γραμματοσήμων, τα 100ά γενέθλια της Ομοσπονδίας αποκτούν μια απτή και διαχρονική μορφή, στην οποία μάλιστα αποτυπώνεται η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η κατάκτηση του EURO 2004. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και ένωσε όλη την Ελλάδα», δήλωσε η κα Τσιώνη.

«Σημαντικές στιγμές της Ιστορίας»

Τα ΕΛΤΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Μασσέλος, ο οποίος δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο Κεντρικό Ταχυδρομείο της Αθήνας την Εκτελεστική Διευθύντρια της ΕΠΟ και τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής μας Ομάδας. Είναι οι πρώτοι που παραλαμβάνουν στα χέρια τους τα γραμματόσημα για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, σε μία συμβολική συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί τα γραμματόσημα, παρά το μικρό τους μέγεθος αποτυπώνουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας, του πολιτισμού, της τέχνης και της συλλογικής μνήμης. Και από σήμερα θα ταξιδεύουν στον κόσμο τα 100 χρόνια ζωής της ΕΠΟ».

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΠΟ και τα ΕΛΤΑ προσθέτουν ένα ακόμη ξεχωριστό αποτύπωμα στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, μεταφέροντας μέσα στα γραμματόσημα την ιστορία και την κορυφαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου.