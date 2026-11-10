Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενείται από την Ισλανδία και η αποστολή έφτασε από το βράδυ της Δευτέρας (09/11) στο Ρέικιαβικ προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία.

Στο Ρέικιαβικ βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (09/11) η Εθνική Ελπίδων, με φόντο την πρώτη μάχη κόντρα στην Ισλανδία στο πλαίσιο των μπαράζ για τα τελικά του EURO U21 του 2027.

Η αποστολή ταξίδεψε με τσάρτερ και θα πραγματοποιήσει εκεί την προετοιμασία της για το σπουδαίο παιχνίδι, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να προχωρά σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής αφήνοντας τον Νικολάου εκτός και στη θέση του πήρε τον Προδρομίτη.

Από εκεί και πέρα οι εκλεκτοί του Γιάννη Ταουσιάνη είναι οι: Μοναστηρλής, Μπότη, Κακαδιάρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κεραμίτσης, Κάτρης, Προδρομίτης, Κωστούλας, Άλεν, Φίλων, Μπακούλας, Κοντούρης, Αλμύρας, Γκούμας, Μπρέγκου, Μουζακίτης, Καλοσκάμης, Παπακανέλλος, Κούτσιας, Ράλλης, Μύθου, Κυριόπουλος, Θεοδοσουλάκης, Πνευμονίδης, Σμυρλής.