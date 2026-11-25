Με επίσημη ανακοίνωσή της η Μπάγερν Μονάχου τόνισε πως θα στηρίξει πλήρως τον Τζαμάλ Μουσιάλα, καθόλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

«Φρένο» στα σενάρια και στα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες, γύρω από το μέλλον του Τζαμάλ Μουσιάλα θέλησε να βάλει η Μπάγερν Μονάχου το πρωί της Τετάρτης (25/11).

Οι Βαυαροί, μέσω ανακοίνωσής τους (λίγες ώρες πριν τον αγώνα του Champions League με τη Λιλ) τόνισαν πως ο 23χρονος άσος θα έχει πλήρη στήριξη από άπαντες κατά το διάστημα της αποθεραπείας του. Τόνισαν πως υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των δυο πλευρών και παράλληλα ανέφεραν πως ο Μουσιάλα υπεβλήθη για πρώτη φορά σε εξετάσεις τον Απρίλιο του 2025, όταν και εμφάνισε νευρολογικά ζητήματα.

Θυμίζουμε πως το τελευταίο διάστημα, διάφορα άτομα από το εσωτερικό της Μπάγερν αμφισβήτησαν την αξία και το συμβόλαιο του Γερμανού μεσοεπιθετικού, με τη δικαιολογία πως δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο των συμφωνηθέντων χρημάτων, με τη FIFPRO να παίρνει το μέρος του.

Η ανακοίνωση:

Πριν από την αναχώρηση για τη Λιλ: Εποικοδομητικές συνομιλίες με την πλευρά του Μουσιάλα

Χθες, Τρίτη, η Μπάγερν Μονάχου και η ομάδα εκπροσώπησης του Τζαμάλ Μουσιάλα είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η υγεία του παίκτη αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχει την πλήρη στήριξή τους στην πορεία προς την ανάρρωσή του.

Με αφορμή τις πολλές φήμες των τελευταίων ημερών, η Μπάγερν και η 11WINS —το γραφείο που εκπροσωπεί τον Τζαμάλ— επιθυμούν να διευκρινίσουν τα εξής: Ο Τζαμάλ Μουσιάλα εξετάστηκε για πρώτη φορά για συμπτώματα που παραπέμπουν σε κρίσεις τύπου «απουσίας» (absence seizures) στις 22 Απριλίου 2025. Η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με την Μπάγερν και το ιατρικό της επιτελείο, αμέσως μόλις εμφανίστηκαν τα νευρολογικά συμπτώματα. Η Μπάγερν και η πλευρά του Τζαμάλ Μουσιάλα συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστευτικότητας.