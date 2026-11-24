Σύμφωνα με το Sky Germany, στην Μπάγερν Μονάχου σκέφτονται να κινηθούν για τον Έρικ Τσούπο-Μότινγκ τον Ιανουάριο.

Μέχρι τα 31 του, είχε παίξει σε Αμβούργο, Μάιντς, Σάλκε και Στόουκ, δίχως να θεωρηθεί ποτέ επιθετικός μεγάλης κλάσης. Τότε ωστόσο, κατάφερε να εξασφαλίσει μεγάλα συμβόλαια σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, πριν πάει για τα τελευταία ένσημα στους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς το 2024.

Κι εκεί που θα περίμενε κανείς ότι ο Έρικ Τσούπο-Μότινγκ θα σκεφτόταν, ενδεχομένως να αποσυρθεί από την ενεργό δράση με τη λήξη του συμβολαίου του με τους Νεοϋορκέζους, ήρθε το δημοσίευμα του Sky Germany να τον εμπλέξει με ενδεχόμενη επιστροφή στους Βαυαρούς!

Συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 37χρονος επιθετικός είναι διατεθειμένος να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, με τον Βενσάν Κομπανί να αποκτά μία έξτρα λύση στην επίθεση όσο ο Χάρι Κέιν είναι τραυματίας. Ο Καμερουνέζος φορ είχε παίξει στην Μπάγερν και μεταξύ 2020-2024, μετρώντας τότε 38 τέρματα και 13 ασίστ σε 122 συμμετοχές και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση έξι τροπαίων.