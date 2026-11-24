Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τζαμάλ Μουσιάλα είχε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Μαξ Έμπερλ, ο οποίος μίλησε για το θέμα του παίκτη που απασχολεί την επικαιρότητα.

Δεν έχει ξεκινήσει με τον πιο ιδανικό τρόπο η φετινή σεζόν για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Μπάγερν, παρουσίασε δύο λιποθυμικά επεισόδια σε φιλικούς αγώνες της ομάδας του και στη συνέχεια, διαγνώστηκε με αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες συνδέονται με νευρολογική διαταραχή.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, όταν οι ισχυροί άνδρες των Βαυαρών, Ούλι Χένες και Γιαν-Κρίστιαν Ντρέσεν, προχώρησαν σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με τη μείωση του υψηλού συμβολαίου του παίκτη. Ο λόγος, επειδή μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, υπάρχει ο «φόβος» πως δεν θα είναι ο ίδιος αγωνιστικά...

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις ήταν πολλές και ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ είχε σήμερα (24/11) συνάντηση με τους εκπροσώπους του Μουσιάλα, για μα συζητήσουν την κατάσταση.

Μετά τη συνάντηση, ο Μαξ Έμπερλ μίλησε στα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο μάλιστα για μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση.

«Ήταν μια πολύ, πολύ εποικοδομητική συνάντηση. Στην πραγματικότητα, τέτοιου είδους συζητήσεις κάνουμε εδώ και καιρό, τους τελευταίους μήνες ή μάλλον από τότε που έγινε γνωστό στο εσωτερικό της ομάδας τι συνέβαινε με τον Τζαμάλ. Είχαμε πολύ εποικοδομητικές και πολύ θετικές συζητήσεις. Φυσικά, οι πρόσφατες εξελίξεις αποτέλεσαν έναν ακόμη λόγο για τη σημερινή συνάντηση. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε «με» τον Τζαμάλ, και όχι «για» τον Τζαμάλ.

Έχουν γίνει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι και το λέμε αυτό εξαρχής, από αθλητική σκοπιά ότι θα λάβει όλη την υποστήριξη και τη στήριξη που χρειάζεται για να γίνει ξανά ο Τζαμάλ που γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι μπορεί να το πετύχει. Ίσως μάλιστα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός, καθώς όσα έχει περάσει τους τελευταίους 17 μήνες θα έκαναν τον καθένα πιο ώριμο και, τελικά, πιο δυνατό. Είμαστε πεπεισμένοι γι’ αυτό. Το πιο σημαντικό είναι, απλώς, να επανέλθει η ηρεμία. Γαλήνη και ησυχία για τον Τζαμάλ, καθώς και ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει ξανά ο παίκτης που ήταν. Νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο λέξεις-κλειδιά: ηρεμία και εμπιστοσύνη», ανέφερε αρχικά.



Ο Γερμανός στη συνέχεια, έδωσε τη δική του εξήγηση σχετικά με την μείωση του μισθού του Μουσιάλα, ενώ τόνισε πως αυτό που προέχει τώρα, είναι η αποκατάσταση της ηρεμίας.

«Η σημερινή συνάντηση αφορούσε αυτό που μόλις ανέφερα: θέλουμε απλώς να δούμε τον Τζαμάλ να επιστρέφει στο γήπεδο. Πριν από τον μυϊκό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, βρισκόταν ήδη στον σωστό δρόμο και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να επανέλθει σε αυτό το επίπεδο. Αυτός είναι, αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός στόχος της Μπάγερν ως σύνολο: να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Τζαμάλ. Δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση για χρήματα ή οτιδήποτε παρόμοιο.

Εσείς πώς ήσασταν στα 22 ή στα 23 σας χρόνια; Φανταστείτε να πέφτουν όλα αυτά πάνω σας. Αυτό ακριβώς είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε σήμερα: πρέπει απλώς να αποκαταστήσουμε την ηρεμία, να αποφύγουμε να συζητάμε δημόσια για αυτά τα θέματα και, αντ’ αυτού, να προσφέρουμε στον νεαρό την υποστήριξη που του αξίζει, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο επίπεδό του. Και, όπως προανέφερα, έχω μάλιστα την αίσθηση ότι ίσως δούμε έναν ακόμα πιο δυνατό Τζαμάλ, διότι όλα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, αλλά και όσα βιώνει αυτή τη στιγμή, μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο εξαιρετικά δυνατό. Και αυτή ακριβώς είναι η στήριξη που πρόκειται να του παρέχουμε».