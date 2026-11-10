Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο, ωστόσο στην περίπτωση της Εθνικής Ελπίδων, υπάρχει μία δεύτερη ευκαιρία για να καταφέρει να βρεθεί στα τελικά του EURO παρότι δεν τα κατάφερε από τη φάση των ομίλων.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο, ωστόσο στην περίπτωση της Εθνικής Ελπίδων, υπάρχει μία δεύτερη ευκαιρία για να καταφέρει να βρεθεί στα τελικά του EURO παρότι δεν τα κατάφερε από τη φάση των ομίλων.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη τα έκανε όλα σχεδόν... τέλεια, συλλέγοντας 27 από τους 30 διαθέσιμους βαθμούς, με εξαιρετικό συντελεστή γκολ αλλά με την ατυχία ότι η Πολωνία είχε χτίσει ιδανική διαφορά από τον δικό της όμιλο και για ένα γκολ (!) πήρε εκείνη το εισιτήριο ως καλύτερη 2η όλων των ομίλων.

Πλέον, για τη χώρα μας υπάρχει μόνο ο διπλός τελικός με την Ισλανδία για τα μπαράζ και με φόντο την ιστορική πρόκριση στα τελικά του EURO U21 του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Το Gazzetta κάνει τον δικό του απολογισμό από τα δέκα ματς που έδωσε η ομάδα στους ομίλους και σας δίνει στο... πιάτο, τον τρόπο που έφτασε μέχρι εδώ και τα «όπλα» θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με την παρουσία του Χρήστου Μουζακίτη.

Η agressive αμυντική λειτουργία

Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση λένε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο έχει καταφέρει να συνδυάσει ο Γιάννης Ταουσιάνης εκμεταλλευόμενος το εξαιρετικό υλικό που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Η Εθνική Ελπίδων δεν παίζει σε low block, ούτε κλείνεται στα καρέ της. Δεν το έκανε ούτε με τη Γερμανία, ούτε με τις υπόλοιπες χώρες.

Η agressive άμυνα που έβγαλε στο χορτάρι ξεκινούσε από τον επιθετικό και έφτανε μέχρι τον τερματοφύλακα, με τις γραμμές να είναι ψηλά στο γήπεδο και την αυτοσυγκέντρωση για την αποφυγή εύκολων λαθών να είναι σε υψηλό βαθμό σε κάθε παιχνίδι.

Ρίσκο από τη μία αλλά λογικό από την άλλη καθώς τόσο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί (Αλεξίου-Καλογερόπουλος κυρίως) όσο και οι πλάγιοι μπακ ή το 6άρι είχαν πάντα το μυαλό τους στο ανασταλτικό σκέλος και όχι μόνο στα ανεβάσματα.

Αυτό μεταφράζεται και από τον εξαιρετικό απολογισμό των μόλις έξι γκολ σε δέκα παιχνίδια ή αλλιώς τα 7 clean sheets (τα τέσσερα τέρματα κιόλας είναι από τη Γερμανία).

Η πολυφωνία στο σκοράρισμα

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που είχε η Εθνική Ελπίδων και τη βοήθησε στο να βρει λύσεις, ειδικά στα δύσκολα ματς, είναι η πολυφωνία στο σκοράρισμα. Παρότι η ομάδα απαρτίζεται από μία σειρά με ταλαντούχους επιθετικούς (ο Κωστούλας πλέον είναι μέλος της ανδρικής ομάδας), αρκετά διαφορετικά πρόσωπα έδωσαν τις λύσεις τους στα πλάνα του Ταουσιάνη για να έρθουν τα πολυπόθητα γκολ.

Άξιο αναφοράς ότι πέρα από τους Κούτσια (5 γκολ), Τζίμα (4 γκολ), Ράλλη (2 γκολ) και Μύθου (1 γκολ), είδαμε παίκτες από τη μεσαία γραμμή και την άμυνα να βρίσκουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και να δίνουν την απαραίτητη ηρεμία στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, μιλάμε για 15 διαφορετικούς σκόρερ (!) και πιο αναλυτικά αναφερόμαστε στους Πνευμονίδη και Κ. Κωστούλα που έχουν από 3 γκολ, στους Γκούμα και Αλμύρα που έχουν από 2 γκολ και από 1 τέρμα είναι οι Καλογερόπουλος, Άλεν, Αλεξίου, Καλοσκάμης, Κεραμίτσης, Σμυρλής και Μπάκουλας, συν τους παραπάνω φορ που γράψαμε.

Το «γλυκό» αριστερό του Άλεν και η δουλειά στις στατικές φάσεις

Σας είχαμε κάνει ανάλυση επί του θέματος πριν από λίγες εβδομάδες στο Gazzetta. Ένα από τα βασικά... όπλα της Εθνικής Ελπίδων σε αυτή την προκριματική φάση ήταν οι στατικές φάσεις, μέσα από τις οποίες, η χώρα μας βρήκε γκολ σε έξι από τα δέκα παιχνίδια που έδωσε.

Αυτός είναι και ο δρόμος ενόψει των αγώνων με την Ισλανδία, καθώς η ομάδα διαθέτει και τους παίκτες για να καίριες εκτελέσεις προς την αντίπαλη περιοχή, τα κορμιά για να γεμίσουν το «κουτί» αλλά και ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν πώς μπορούν να σκοράρουν με το κεφάλι.

Αυτά τα τρία συστατικά είναι βασικά για τη συνταγή του Γιάννη Ταουσιάνη ώστε να έχει έναν τρόπο να απειλήσει την αντίπαλη εστία και να βρει το πολυπόθητο γκολ. Σε αυτό βοηθάει αρκετά και η παρουσία του Νόα Άλεν. Ο Ελληνοαμερικάνος ακραίος μπακ έχει αναλάβει την ευθύνη των εκτελέσεων στις στατικές φάσεις και από τα πόδια του έχουν έρθει συνολικά τρία γκολ ή έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ.

Η λανθασμένη μετάφραση για την παρουσία του Χρήστου Μουζακίτη

Η παρουσία του Χρήστου Μουζακίτη στην Εθνική Ελπίδων για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2024 και ο... υποβιβασμός από την ανδρική ομάδα, σε συνδυασμό με τα λίγα λεπτά συμμετοχής στη Χαλ φέτος, έφεραν μία λανθασμένη μετάφραση στην παρουσία του Έλληνα χαφ στις επιλογές του Ταουσιάνη.

Αρχικά, μιλάμε για ενδεχόμενη πρόκριση στο EURO U21, οπότε ήταν λογικό να θέλει ο προπονητής να έχει διαθέσιμους όσο περισσότερους παίκτες «πρώτης γραμμής» μπορεί και γνωρίζει ποιος είναι ο Μουζακίτης καθώς εκείνος τον κάλεσε πρώτη φορά πριν από 2-2,5 χρόνια.

Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε επειδή δεν «πιστεύουν» τον Μουζακίτη ή από την άλλη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ήδη υπάρχον υλικό. Ο Μουζακίτης έρχεται στην Ελπίδων για να βοηθήσει με τις παραστάσεις και την εμπειρία του και την ίδια στιγμή, αποτελεί ακόμα μία (ισχυρή) λύση για τη μεσαία γραμμή, όπου η Εθνική Ελπίδων χρειάζεται να έχει πληθώρα επιλογών.

Το πρώτο και το κύριο που πρέπει άπαντες να αντιληφθούν είναι ότι μιλάμε για το εθνόσημο ανεξαρτήτου ηλικιακού γκρουπ. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας παλεύει να περάσει τα τελικά μίας σπουδαίας διοργάνωσης, οπότε άπαντες πρέπει να είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι να βοηθήσουν αυτό το σύνολο να τα καταφέρει.