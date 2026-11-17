Ο τεχνικός της εθνικής Σερβίας μίλησε για τον Ζίβκοβιτς με τα καλύτερα λόγια.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς μετά το ματς της Σερβίας με την Ελλάδα μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και για την απουσία του άσου του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, λόγω τιμωρίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παούνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Για μας ο αγώνας ήταν μία τελευταία ευκαιρία για την περηφάνια μας. Να παίξουμε έναν καλό αγώνα. Να δώσουμε το καλύτερο που διαθέτουμε και να πετύχουμε τον στόχο μας. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να προσθέσω. Έχουμε κλείσει τον κύκλο μας σήμερα, ο καθένας θέλει τη νίκη. Κάναμε λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Θα αναλύσουμε τα λάθη μας.

Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να δώσω μία πιο συγκεκριμένη ανάλυση. Όπως κάθε άλλη ομάδα που χάνει ένα παιχνίδι, είναι σίγουρα οδυνηρό, αλλά χρειαζόμαστε ηρεμία. Θα το ξεπεράσουμε, θα παίξουμε στα μπαράζ, συνεχίζουμε μέχρι τον Μάρτιο να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα. Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και οι παίκτες φυσικά θα πρέπει να παίζουν στην ομάδα τους».

Σ' ερώτηση για την απουσία του Ζίβκοβιτς και πόσο σημαντικός είναι, ο Παούνοβιτς απάντησε: «Πραγματικά έχουμε μία εξαιρετική σχέση. Όταν ακόμα ήταν μικρός σε ηλικία. Χαίρομαι που σήμερα μιλάμε για έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Σήμερα μας έλειψε η παρουσία του. Έχει μία υπέροχη καριέρα κι απ’ ό,τι διάβασα συνεχίζει για ακόμα 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κι ο ΠΑΟΚ θα έχει έναν καταπληκτικό ποδοσφαιριστή που θα ενισχύσει την προσπάθειά του στην Ελλάδα».