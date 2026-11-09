Ολυμπιακός: Έγινε καλύτερος, αλλά ισοφαρίστηκε κωμικά...

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Ολυμπιακό και το χθεσινό ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.

Τελικά το πάθημα δεν έγινε μάθημα στον Ολυμπιακό και για μία ακόμη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο δεν μπόρεσε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και δη μέσα στο Καραϊσκάκη.

Ασφαλώς και ήταν κωμικός ο τρόπος που ισοφαρίστηκε, αλλά στο ποδόσφαιρο έτσι είναι-όσο πιο μεγάλα λάθη κάνεις, κι αυτό του Ορτέγα δεν ήταν απλά μεγάλο ήταν τεράστιο, τόσο πιο άσχημα τα πληρώνεις. Με την ισοπαλία να είναι ένα οδυνηρό αποτέλεσμα, καθότι έφερε τον Ολυμπιακό πίσω από την κορυφή σχεδόν στην ίδια διαφορά που ήταν όταν ξεκίνησε την πραγματικά μεγάλη προσπάθεια του να την καλύψει, με τον Ιμανόλ στον πάγκο (μείον πέντε ήταν και τώρα είναι μείον τέσσερα).

Βεβαίως δεν αποτελεί και καμία…καταστροφή μία ισοπαλία σε ντέρμπι την 10η αγωνιστική. Και ειδικά όταν έχουν προηγηθεί εννιά νίκες και μία ισοπαλία σε δέκα παιχνίδια. Έχει πολλά ψωμιά ακόμη η μάχη του πρωταθλήματος, όπως και των άλλων διοργανώσεων, όμως βλέποντας και το τι γίνεται στην ελληνική Super League, με τις άλλες μεγάλες ομάδες να ευνοούνται σκανδαλωδώς και μόνο τον Ολυμπιακό να αδικείται, κάθε απώλεια μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς μιλάμε για διοργάνωση που διεξάγεται με άλλους όρους.

Για το χθεσινό παιχνίδι ειδικότερα, νομίζω ότι μία επιλογή του Ιμανόλ αποδείχθηκε καθοριστική. Κι αναφέρομαι σε εκείνη του Έσε αντί του Πουέρτα στην αρχική ενδεκάδα. Κάτι είχα ψυλλιαστεί και έγραψα σχετικά εδώ χθες στο «άσχετο». Το έβλεπα ότι ο προπονητής το είχε στο μυαλό του. Ήταν όμως λάθος, όπως άλλωστε αποδείχθηκε. Ο Έσε τα έδωσε όλα, όπως πάντα. Ωστόσο, ξέρουμε ότι εκεί που πλεονεκτεί είναι το ανασταλτικό κομμάτι. Μόνο που ο Ολυμπιακός ήθελε δημιουργία, παίζοντας μέσα στο Καραϊσκάκη. Και ειδικά με τον Φορτούνη στον πάγκο, το παιχνίδι φώναζε ότι ήθελε τον Πουέρτα.

Το είδαμε, άλλωστε. Αφενός μεν ο Έσε πέρασε σε 56 λεπτά συμμετοχής μία καλή πάσα στην επίθεση, στον Σάλιακα, που όμως δεν μπόρεσε να γυρίσει σωστά την μπάλα στο Μάριους. Αφετέρου δε ο Πουέρτα με το που μπήκε έκανε πιο παραγωγική την ομάδα σε 37 λεπτά συμμετοχής. Όπως για παράδειγμα με την παρουσία του στη φάση του 1-0 και την πάσα του στον Ζότα. Και είχε κι άλλες καλές κι έξυπνες μπαλιές μπροστά, πρωτίστως δε τη φάση του Γκονζάλες στο 85’ , όταν έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή κι έδωσε στον Μεξικάνο, που νικήθηκε από τον νεαρό γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

Όπως κι αν το δεις, ήταν διαφορετικός ο Ολυμπιακός δημιουργικά με τον Πουέρτα, σε σχέση με το πώς ήταν με τον Έσε. Και ήταν πραγματικά ειρωνικό που μπήκε ο Πουέρτα επειδή τραυματίστηκε σοβαρά ο Έσε. Διπλά ειρωνικό, γιατί μέχρι τώρα ο Ιμανόλ δεν είχε ξεκινήσει ποτέ τον Αργεντίνο σε παιχνίδι πρωταθλήματος-τον έβαζε πάντα στην Ευρώπη, αλλά ποτέ στο πρωτάθλημα…

Βοήθησε επίσης στο τέλος που μπήκε κι ο Φορτούνης στο δημιουργικό κομμάτι, με τις δύο σέντρες που έβγαλε για τις κεφαλιές των Σάλιακα και Φρόϊλερ. Το κακό με τον Φόρτου είναι ότι εξακολουθεί και έχει πολύ κακά τελειώματα, όπως συνέβη στην εκτέλεση του φάουλ από πολύ καλή θέση, με συνέπεια να μην βοηθάει καθόλου εκτελεστικά την ομάδα, που έχει ανάγκη κάποια δικά του καλά σουτ.

Να είναι όχι καλή ψυχολογία; Να είναι κάτι άλλο; Δεν ξέρω.

Άσχετο: Είναι πραγματικά απογοητευτικό να παίζεις ακραίος μπακ στον Ολυμπιακό και να μην κάνεις επί 94 λεπτά μία σέντρα. Η αναφορά γίνεται για τον Τικνιζιάν. Ο Μπρούνο μπορεί σπάνια να βρίσκει σημάδι με τις σέντρες, αλλά τουλάχιστον σεντράρει. Ο Σάλιακας χθες έκανε πέντε, με τις μία-δύο επικίνδυνες. Ο Τικνιζιάν μηδέν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τον Ολυμπιακό τον καταλαβαίνεις εύκολα, από το πώς μπαίνει σε ένα παιχνίδι. Χθες, μόλις στο 2ο λεπτό, σε μία επίθεση του ΠΑΟΚ είδαμε μία παλινωδία λαθών από τους Φρόιλερ, Έσε και Πιρόλα, στην ίδια φάση! Δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή σε βαθμό αδράνειας που πραγματικά είναι να απορείς.

Ήταν το εντελώς αντίθετο από τη φάση του μοναδικού γκολ, όπου είδαμε αρχικά τον Πιρόλα να βγαίνει πρώτος και να κερδίζει την κεφαλιά, τον Φρόϊλερ δύο φορές να κερδίζει την μπάλα, την δεύτερη να την δίνει στον Τσικίνιο, τον Πορτογάλο στον Πουέρτα και τον Κολομβιανό στον Ζότα για τη φαρμακερή σέντρα για το γκολ του Γκονζάλες.

Δύο φάσεις εκ διαμέτρου αντίθετες, που αναδεικνύουν και τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι παίκτες του Ολυμπιακού αντέδρασαν χθες. Σε ένα ντέρμπι, όμως, πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σωστό μήκος κύματος. Ειδάλλως, πολύ απλά δεν θα νικήσεις.

Και για το τέλος ένα ιμότζι