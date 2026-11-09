Sofascore: Κορυφαίος της Ligue 1 ο Κάσερες που ήταν κοντά στον Ολυμπιακό
Το καλοκαίρι έφτασε μία ανάσα από τον Ολυμπιακό, εντούτοις ο Κριστιάν Κάσερες παρέμεινε στην Τουλούζ, με την οποία τα πηγαίνει περίφημα, μετρώντας έξι ασίστ σε δέκα συμμετοχές την εφετινή σεζόν.
Μάλιστα, το Sofascore έχει αναδείξει μέχρι τώρα κορυφαίο παίκτη σε όλη τη Ligue 1 τον Βενεζουελάνο χαφ, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη κατά μέσο όρο βαθμολογία στη γνωστή σελίδα στατιστικών.
Συγκεκριμένα, ο 26χρονος μέσος έχει βαθμολογία 7,88, ελαφρώς μεγαλύτερη από τον τερματοφύλακα της Ανζέ, Άντονι Λόπες - με Τοβέν, Ντε Λάνχε και Βιτίνια να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της σχετικής λίστας.
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