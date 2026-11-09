Δεν σταματάει να σκοράρει ο Ζίβκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό εννέα τα γκολ του πλέον, παράλληλα ο ΠΑΟΚ δημιούργησε νέο αήττητο ρεκόρ κόντρα στους ερυθρόλευκους.

Για ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ δεν θα ηττηθεί από τον Ολυμπιακό και θα φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον οι ασπρόμαυροι επέκτειναν το αήττητο σερί στους πέντε αγώνες, με τελευταία τους ήττα στις 4 Μαΐου του 2025 και το 4-2.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σκόραρε για τέταρτη φορά σε εκτός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, έφτασε τα εννέα γκολ στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες για το πρωτάθλημα και παράλληλα συνέβαλε στη δημιουργία του νέου αήττητου ρεκόρ του ΠΑΟΚ με τους Ερυθρόλευκους.

Στον συνολικό πίνακα των σκόρερ στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, αύξησε τη διαφορά του από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που ακολουθούν στη δεύτερη θέση και είναι ο Γιώργος Κούδας, ο Ανέστης Αφεντουλίδης και ο Γιώργος Σκαρτάδος με επτά τέρματα. Ο Ζίβκοβιτς πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης των σκόρερ, μαζί με τον Νίκο Αναστόπουλο με εννέα τέρματα, ενώ στην κορυφή είναι ο Γιώργος Σιδέρης με 12 τέρματα.

Το αήττητο σερί του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έμεινε για πέμπτο διαδοχικό αγώνα πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό και δημιούργησε νέο ρεκόρ στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα. Ο Δικέφαλος δεν έχει ηττηθεί στα μεταξύ τους παιχνίδια μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 στο στάδιο Καραϊσκάκης στις 4 Μαΐου 2025 και πλέον μετρά δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες με τους Ερυθρόλευκους.

5/10/2025 ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός 2-1

8/3/2026 Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 0-0

3/5/2026 ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός 3-1 Playoffs

10/5/2026 Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 1-1 Playoffs

8/11/2026 Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 1-1

Το προηγούμενο ρεκόρ του ΠΑΟΚ είχε δημιουργηθεί στις αναμετρήσεις τους ανάμεσα στο 1981 και το 1983 [δύο νίκες – δύο ισοπαλίες] και το επανέλαβε το 1986-1988 και τότε ο Δικέφαλος είχε τρεις νίκες και μια ισοπαλία.