Χωρίς Κάρμο και Ζίνι η εθνική Ανγκόλας απέναντι στο Νότιο Σουδάν

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η εθνική Αγκόλας απέναντι στο Νότιο Σουδάν.

Οι «Μαύροι Περσόνας», ετοιμάζονται για τα παιχνίδια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κόντρα στο Νότιο Σουδάν τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 14 και 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο η Αγκόλα έρχεται αντιμέτωπη με τρεις σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο στόπερ του Ολυμπιακού, Ντάβιντ Κάρμο, δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ενώ ταυτόχρονα ο επιθετικός της ΑΕΚ, Ζίνι, θα χρειαστεί να απουσιάσει λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε. Στην ίδια «μοίρα» βρίσκεται και ο Σόου που θα βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο τραυματισμός του.

Ο τεχνικός της Αγκόλα, Αλιού Σισέ, για να καλύψει το κενό της απουσίας του 27χρονου ποδοσφαιριστή των Ερυθρόλευκων, κάλεσε τον κεντρικό αμυντικό Κάλι.

Με τις αλλαγές αυτές, η ομάδα απαρτίζεται πλέον από 26 παίκτες, με τους ποδοσφαιριστές να προετοιμάζονται σκληρά για τον διπλό αγώνα εναντίον της ομάδας του Νοτίου Σουδάν.