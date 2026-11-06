Ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής Ελλάδος με βάση τα στοιχεία του Transfermarkt;

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πολύ θετική της πορεία στους ομίλους του Nations League, έχοντας μπροστά της δύο κρίσιμα παιχνίδια.

Σε αυτό το break πρώτα φιλοξενείται από την Ολλανδία (13/11) και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό με στόχο να τερματίσει πρώτη στο γκρουπ της στη League A της διοργάνωσης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του, με τον Τάσο Μπακασέτα να επιστρέφει και τον Ηλία Κουτσουπιά να λαμβάνει την πρώτη του κλήση.

Το Transfermarkt δημοσίευσε σήμερα μια λίστα με τη χρηματιστηριακή αξία του κάθε παίκτη της «γαλανόλευκης» ξεχωριστά, αλλά και τον συνολικό αριθμό της αξίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Πρόκειται για 325 εκατ. ευρώ στο σύνολο, με τους Τζόλη, Κωστούλα και Καρέτσα να είναι οι πολυτιμότεροι σύμφωνα με την ίδια διαδικτυακή πλατφόρμα.

