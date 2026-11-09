Το Καραϊσκάκη ατσάλωσε το γκρουπ του ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την ισοπαλία του Δικεφάλου με τον Ολυμπιακό και τα τεράστια κέρδη της ομάδας στην προσπάθεια να γίνει και γκρουπ.

Γι' άλλη μία χρονιά ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολα αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Αυτή τη φορά το 1-1 διαμορφώθηκε με τον ΠΑΟΚ… μισό και με απίθανα-απίστευτα προβλήματα πριν και στη διάρκεια του αγώνα.

Κλασική περίπτωση όπου το ποτήρι μπορείς να το δεις μισογεμάτο ή μισοάδειο. Στη μία βραδιά ο μισός ΠΑΟΚ πέτυχε πράγματα! Σε όλη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει ταυτότητα και κάπως έτσι από χθες είναι πίσω από την κορυφή οκτώ ολόκληρους πόντους κάτι που βέβαια συμβαίνει και λόγω της διαιτησίας των άλλων. Στον διχασμένο ΠΑΟΚ είναι βέβαιο ότι θα γίνει μάχη μεταξύ των δύο οπτικών και απόψεων…

Συγνώμη από τους κακοπροαίρετους που και απόψε με τον ΠΑΟΚ μισό θα επιμείνουν στα αρνητικά της ομάδας λες και δεν τα γνωρίζουμε και δεν έχουν επισημανθεί. Χίλια συγνώμη που θα τονίσουμε την προσπάθεια όσων απέμειναν στην έδρα ενός δυνατού αντιπάλου.

Ο ΠΑΟΚ χθες έπαιξε:

- Με τερματοφύλακα τον πρωτοεμφανιζόμενο σε ντέρμπι, 22χρονο Μοναστηρλή!

- Με δεξί μπακ τον Ελουστόντο, στο πρώτο του ματς σε αυτή τη θέση αυτής της ομάδας

- Με τον σημαντικό Γιάκιτς να χτυπάει -κι αυτός- νωρίς στον αγώνα και να μένει έξω για δύο μήνες! Καταραμένο και τρισκατάρατο…

- Με χαφ στον άξονα τον Τέιλορ!

- Με αριστερό χαφ σε 4-4-2 τον Ζαφείρη

Ένα σύνολο που προσπαθεί να φτιαχτεί και δίνει ντέρμπι χωρίς: Πέλκα, Τάισον, Κένι, Μιχαηλίδη, Παβλένκα, Τάχα Αλι, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ! Ε οκ…

Ομάδα που είδε και απόειδε και προσπαθεί να παίξει 4-4-2 αναγκαστικά, αφού στο ρόστερ έμειναν για να ποντάρει δύο πολύ καλά φορ.

Οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ

Σε πολύ κρίσιμο σημείο της χρονιάς, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να διαχειριστεί κρίση έπειτα και από την ήττες με Καλαμάτα και ΟΦΗ, πήγαινε να παίξει με τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό.

Το σχέδιο όπως επισημάνθηκε ήταν ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο με σκοπό την τροφοδότηση των επιθετικών, έστω κι αν αυτό δεν επετεύχθη τόσο καλά. Η ομάδα όμως ήταν συμπαγής με 4-4-2 και σε άμυνα και σε επίθεση, παρά την αρχική βιασύνη πολλών να δουν παράταξη με τρία στόπερ. Ο ΠΑΟΚ αμύνθηκε καλά απέναντι σε σύνολο βέβαια που δεν έχει και πολλές επιθετικές προσωπικότητες. Εννοείται ότι τις μεγάλες φάσεις με Ζαφείρη στο 30’ με Ντιέγκο Κόστα στο 62’ και Χατζηδιάκο στο 70’ ο ΠΑΟΚ τις είχε από πολύ-πολύ-πολύ πλεονεκτικές θέσεις. Η μπάλα ήθελε να είναι και πάλι ο τεράστιος Ζίβκοβιτς εκείνος που θα σκοράρει απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Και όλα αυτά με την ομάδα να δυναμώνει (και πνευματικά) πάρα πολύ μετά το 1-0 και να ζητάει τη νίκη.

Ήταν ολοφάνερο και στους πανηγυρισμούς αλλά και νωρίτερα με όσα έγιναν, ότι το γκρουπ δυνάμωσε. Οι σχέσεις μέσα από τα προβλήματα ατσάλωσαν και ένα μεγάλο βήμα για να κάνει ο ΠΑΟΚ δυνατή ομάδα έχει επιτευχθεί. Ο Λίσι τα καταφέρνει σε αυτό το κομμάτι και είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Τάισον θα επιστρέψει άμεσα! Από την πρώτη στιγμή κατάλαβε το λάθος του, τα αποδυτήρια πήραν το ισχυρό μήνυμα και μετά από όλες τις εξελίξεις της εβδομάδας, μετά την τεράστια είδηση για τον Ζίβκοβιτς, όλα πλέον στο κομμάτι σχέσεων μέσα στα αποδυτήρια θα είναι καλύτερα.

Εννοείται ότι τακτικά ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα μα πάρα πολλή δουλειά για να παίξει πιο κυριαρχικά. Μεγάλους στόχους χωρίς να κυριαρχείς ΔΕΝ πετυχαίνεις. Οι σχέσεις φτιάχνουν, κάποιοι… χριστιανοί θα επιστρέψουν στη διακοπή και μετά θα δούμε τι ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί… Τώρα όμως να δουλέψουν χωρίς γκρίνιες και πολύ πιο δεμένοι… Όλα αυτά έχοντας αναδείξει και τον Μοναστηρλή, έχοντας ενεργοποιήσει και πολλούς άλλους όπως ο Σανταμαρία.

Διαιτησία και πρωτάθλημα με πλαστή βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ όσους βαθμούς έπρεπε να χάσει τους έχασε. Ακόμη και με την Καλαμάτα που πήρε στην Τούμπα πέναλτι και αποβολή υπέρ της. Ακόμη και με τον Παναθηναϊκό που του έφαγαν πέναλτι. Κόντρα στον Ηρακλή τιμωρήθηκε ο Φωτίας που έχασε τις φάσεις τις οποίες διόρθωσε ο VAR, εκτός από το πέναλτι στον Ζαφείρη το οποίο δόθηκε φάουλ! Η βαθμολογία για τον ΠΑΟΚ είναι κανονική για τους άλλους εντελώς πλαστή. Δεν γίνεται χθες να μην αποβάλλεται ο Αντίνο στην πιο απίστευτη διπλή απόφαση, δεν γίνεται να αρνούνται τέτοιο πέναλτι στον Λεβαδειακό, μετά από αυτό που χάρισαν στην ΑΕΚ. Οι δύο κέρδισαν βαθμούς που δεν δικαιούνταν και συνεχίζουν αποφεύγοντας κρίση και εσωστρέφεια.

Στο Καραϊσκάκη ο Ισπανός έδωσε 2-5 κάρτες και 14-21 φάουλ πολύ εύκολα κατά του ΠΑΟΚ ειδικά μέχρι το 62’. Εκεί και όταν εντελώς προκλητικά δεν άφησε πλεονέκτημα δύο-εναντίον δύο υπέρ του ΠΑΟΚ εκτός αντίπαλης περιοχής, κατάλαβε ότι έπρεπε να σταματήσει και επιτέλους ισορρόπησε τις αποφάσεις του.