Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αποβλήθηκε στο Σερβία - Γερμανία και συνεπώς θα χάσει το ματς με την Ελλάδα στον Βόλο.

Η Ελλάδα μετά τη συντριβή από την Ολλανδία έχει... υποχρέωση νίκης στον αγώνα με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και παράλληλα θα ελπίζει να μη νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς υστερεί σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία. Οι αδιάφοροι και ουραγοί Σέρβοι θα έρθουν στον Βόλο δίχως ο Παούνοβιτς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πέρασε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου μέρους και στο 89' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για κάτι που φέρεται να είπε στον διαιτητή. Μάλιστα νωρίτερα, στο 76', είχε αποβληθεί και ο χαφ της Ρέιντζερς, Βάνια Ντραγκόγεβιτς, ο οποίος επίσης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στην Ελλάδα.

Για την ιστορία ο φορ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, δεν χρησιμοποιήθηκε στην εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τη Γερμανία.