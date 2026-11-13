Ελλάδα - Σερβία: Ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε κόντρα στη Γερμανία και χάνει το ματς
Η Ελλάδα μετά τη συντριβή από την Ολλανδία έχει... υποχρέωση νίκης στον αγώνα με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και παράλληλα θα ελπίζει να μη νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία, καθώς υστερεί σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία. Οι αδιάφοροι και ουραγοί Σέρβοι θα έρθουν στον Βόλο δίχως ο Παούνοβιτς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πέρασε στο ματς με την έναρξη του δεύτερου μέρους και στο 89' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για κάτι που φέρεται να είπε στον διαιτητή. Μάλιστα νωρίτερα, στο 76', είχε αποβληθεί και ο χαφ της Ρέιντζερς, Βάνια Ντραγκόγεβιτς, ο οποίος επίσης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στην Ελλάδα.
Για την ιστορία ο φορ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, δεν χρησιμοποιήθηκε στην εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τη Γερμανία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.