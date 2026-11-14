Παούνοβιτς για την αποβολή του Ζίβκοβιτς: «Απαράδεκτο, δεν έβρισε και πήρε κόκκινη»

Ο προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, χαρακτήρισε λανθασμένη την αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς από το ματς με τη Γερμανία που θα του στερήσει τη συμμετοχή του κόντρα στην Ελλάδα.

Ο κατήφορος της Σερβίας στο Nations League συνεχίστηκε στον αγώνα του Βελιγραδίου απέναντι στη Γερμανία, εκεί όπου τα Πάντσερ επικράτησαν άνετα 3-1 και κράτησαν τους Σέρβους χωρίς βαθμούς στο γκρουπ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο προπονητής, Βέλικο Παούνοβιτς, είδε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, να αποβάλλεται λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα, με συνέπεια να μην τον έχει διαθέσιμο για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στην Ελλάδα την προσεχή Δευτέρα (16/11).

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, πάντως, ο Παούνοβιτς έψεξε την απόφαση του ρέφερι να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ζίβκοβιτς και ξεκαθάρισε πως ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν έβρισε τον διαιτητή.

«Ο απολογισμός είναι αρνητικός όσον αφορά τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν. Πρέπει να βελτιωθούμε, στα αποδυτήρια υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για τις αποφάσεις που ελήφθησαν εις βάρος μας. Αυτό το κομμάτι με πονάει πολύ και, φυσικά, θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.

Από τη συζήτηση που είχα με τον Ζίβκοβιτς, αλλά και με τον διαιτητή, προκύπτει ότι αυτό που του είπε ήταν ότι πρόκειται για ''καταστροφή''. Δεν ήταν βρισιά. Είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε κόκκινες κάρτες για κάτι τέτοιο» τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα.