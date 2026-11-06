Η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα στην Εθνική Ελλάδος είναι γεγονός και το Gazzetta σας εξηγεί τι έκανε μέχρι τώρα ο 33χρονος μεσοεπιθετικός με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ.

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ξανά ανάμεσα στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία (13/11) αλλά και κόντρα στην Σερβία (16/11), όπου θα ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις της για το Nations League.

Μετά από ένα μεγάλο καλοκαίρι, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον ΑΠΟΕΛ, όπου έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκου Παπαδόπουλου.

Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 4 φορές με την φανέλα της κυπριακής ομάδας σε έξι αναμετρήσεις και έχει πληγώσει τις Ανόρθωση, Ομόνοια και Ομόνοια Αραδίππου. Μάλιστα στο ματς με την τελευταία, ο Έλληνας διεθνής πήρε τον σύλλογο του στις «πλάτες» του αφού κατάφερε να σκοράρει δύο φορές και να οδηγήσει την ομάδα του στην νίκη με 2-1.

Η σταθερή παρουσία του και ο καθοριστικός του ρόλος σε κάθε αγωνιστική επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί το απόλυτο βαρόμετρο για τους «γαλαζοκίτρινους», έχοντας αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα πλάνα της ομάδας.

Με βάση αυτά τα κριτήρια και την εμπειρία που διαθέτει ως ποδοσφαιριστής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς του έδωσε την επιστροφή του με το εθνόσημο.