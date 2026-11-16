Η FIFA επέβαλε απαγορευτικό μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ λόγω οφειλών προς τον Αλγκασίμ Μπα, ο οποίος στο παρελθόν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε καθεστώς έντονης οικονομικής πίεσης το τελευταίο διάστημα, καθώς το χρέος του έχει αυξηθεί και πλέον η ομάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Μια από τις κατηγορίες των εξόδων που δεν μπορεί να καλύψει είναι κι αυτή της μισθοδοσίας των παικτών της, με τους «κιτρινομπλέ» μάλιστα να υφίστανται κυρώσεις λόγω αυτής της κατάστασης.

Μετά τη δημοσιοποίηση των οφειλών προς τον Αλγκασίμ Μπα, η FIFA επέβαλε απαγορευτικό μεταγραφών στην ομάδα, μια εξέλιξη την οποία ο σύλλογος χαρακτήρισε στη σχετική του ανακοίνωση ως αναμενόμενη.

Ο 23χρονος επιθετικός από τη Γουινέα τον οποίο αφορά η απόφαση αποκτήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2024 μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και παρέμεινε στο δυναμικό της ομάδας μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οπότε και παραχωρήθηκε στην Ντιναμό Τιφλίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από τη FIFA απαγορευτικό μεταγραφών, λόγω οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Algassime Bah.

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήταν δυστυχώς, αναμενόμενη και είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί μέσα από τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Εταιρείας, Χάρη Φωτίου, στην Cablenet.

Παράλληλα, ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι, πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης, υπάρχουν και άλλες ανοικτές υποθέσεις που μπορεί να επιφέρουν τιμωρία για την ομάδα μας. Η Διοίκηση, σε συνεργασία με τη νομική της ομάδα, καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμοτήτων, με τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που διαθέτει και στόχο τον περιορισμό, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οποιωνδήποτε επιπτώσεων.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη.