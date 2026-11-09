Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός άκουσε τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να τον αποθεώνει στον εορτασμό των 100 ετών της ομάδας.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε από κοντά το ματς του ΑΠΟΕΛ με τον Άρη Λεμεσού, όπου ο ΑΠΟΕΛ νίκησε. Τιμήθηκε δε από τον ΑΠΟΕΛ για την προσφορά του στο κλαμπ, έχοντας μετρήσει εννέα τίτλους με την κυπριακή ομάδα τις περιόδους 2003-2005 και 2008-2013 και ενώ είχε φτάσει μαζί της στις 8 κορυφαίες ομάδες του Champions League. Την ώρα της βράβευσής του ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ φώναζε ρυθμικά το όνομά του.