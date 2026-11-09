Ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, ευχήθηκε μέσω Instagram για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ γιόρτασε χθες (08/11) με τον καλύτερο τρόπο την συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του, καθώς επικράτησε με 3-1 εντός έδρας του Άρη Λεμεσού με ανατροπή και ανέβηκε τέταρτος στη βαθμολογία του Κυπριακού Πρωταθλήματος.

Ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος μάλιστα βρήκε και τέρμα στη χθεσινή αναμέτρηση, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τον εν λόγω αγώνα και παράλληλα ευχήθηκε στην ομάδα του για αυτή τη σημαντική της επέτειο.

«Είναι κάποιες μέρες που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσεις στην ζωή σου και η χθεσινή ήταν μια απ´αυτές! Ευγνώμων που την έζησα και ανυπομονώ για την επόμενη!», έγραψε ο Έλληνας διεθνής.

Θυμίζουμε πως μετά από ένα μεγάλο καλοκαίρι, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον ΑΠΟΕΛ, όπου έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα και ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκου Παπαδόπουλου.

Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 4 φορές με την φανέλα της κυπριακής ομάδας σε έξι αναμετρήσεις, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον ανταμείβει, συμπεριλαμβάνοντας τον στην αποστολή για τα ματς της «Γαλανόλευκης» στο Nations League.