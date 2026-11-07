Ο Ντεμπά Ντιαλό της Αλ Ζουλφί σκόραρε εκτελώντας το πιο γρήγορο πέναλτι που έχουμε δει...

Συνήθως, viral γίνονται εκτελέσεις πέναλτι οι οποίες έγιναν με απελπιστική καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με ακριβώς το αντίθετο! Βλέπετε, ο Ντεμπά Ντιαλό της Αλ Ζουλφί, ομάδας της Β' κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας, έπραξε διαφορετικά, παραβιάζοντας την εστία της Τζέντα δίχως να τον προλάβει ούτε η κάμερα...

Ο επιθετικός από το Μάλι έστησε την μπάλα στη λευκή βούλα στις καθυστερήσεις και όσο η ομάδα του βρισκόταν πίσω με 1-0 και πριν πάει να πάρει φόρα, εκτέλεσε, πιάνοντας άπαντες στον ύπνο. Μάταια διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι παίκτες των φιλοξενούμενων, με το γκολ να μετρά κανονικά και το στιγμιότυπο να κάνει, ευλόγως, τον γύρο του διαδικτύου...