Καραϊβική: Του πήρε 15 δευτερόλεπτα να εκτελέσει πέναλτι και το έχασε
Η Κλαμπ Σάντο από το Τρίνινταντ/Τομπάγκο έμεινε στο 1-1 με τη Μάουντ Πλέζαντ από την Τζαμάικα στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Καραϊβικής, με το ματς να παίρνει δημοσιότητα λόγω της εκτέλεσης πέναλτι του Τρέιβον Ριντ.
Ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-0 για την ομάδα του στο 36ο λεπτό όταν ανέλαβε να εκτελέσει από τη λευκή βούλα, ωστόσο η απόφασή του να κάνει 15 δευτερόλεπτα (!) να χτυπήσει την μπάλα δεν του βγήκε σε καλό, καθώς την έστειλε πάνω στον τερματοφύλακα! Αναμενόμενα, η κωμική φάση έγινε viral...
V semifinále Karibského poháru mohl Trayvon Reid zvýšit vedení svého týmu na 2:0. Provedení penalty ale pojal jako když se ve tři ráno plížíš k ledničce a nechceš u toho nikoho doma vzbudit. Utkání nakonec skončilo 1:1. https://t.co/D6QWgmruCP— Sporťák (@SportakCZ) October 15, 2026
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