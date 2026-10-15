Καραϊβική: Του πήρε 15 δευτερόλεπτα να εκτελέσει πέναλτι και το έχασε

Γιάννης Πολιάς
Καραϊβική: Του πήρε 15 δευτερόλεπτα να εκτελέσει πέναλτι και το έχασε

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Ο Τρέιβον Ριντ της Μάουντ Πλέζαντ μας χάρισε μία από τις πιο αστείες εκτελέσεις πέναλτι που έχουμε δει.

Η Κλαμπ Σάντο από το Τρίνινταντ/Τομπάγκο έμεινε στο 1-1 με τη Μάουντ Πλέζαντ από την Τζαμάικα στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Καραϊβικής, με το ματς να παίρνει δημοσιότητα λόγω της εκτέλεσης πέναλτι του Τρέιβον Ριντ.

Ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-0 για την ομάδα του στο 36ο λεπτό όταν ανέλαβε να εκτελέσει από τη λευκή βούλα, ωστόσο η απόφασή του να κάνει 15 δευτερόλεπτα (!) να χτυπήσει την μπάλα δεν του βγήκε σε καλό, καθώς την έστειλε πάνω στον τερματοφύλακα! Αναμενόμενα, η κωμική φάση έγινε viral...

     

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