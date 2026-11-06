Ολυμπιακός: Η εικόνα Μπέιλι, Σα και Κάρμο!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την παρουσία τριών παικτών που τους εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά στο Europa League ο Ιμανόλ.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεν ο Ιμανόλ έκανε λοιπόν κάτι που δεν είχε ξανακάνει μέχρι τώρα στην παρουσία της ομάδας στο φετινό Γιουρόπα Λιγκ.

Ενώ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έβγαζε την 11άδα πάντα μέσα από 13 συγκεκριμένους παίκτες (Ορτέγα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Φρόϊλερ, Πουέρτα, Ζότα, Τσικίνιο, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλες), αυτή τη φορά έδωσε θέση βασικού σε άλλους τέσσερις: Κάρμο, Σα, Μπέιλι, Φορτούνη.

Επιπλέον, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι του Μπέϊλι σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, ότι ο Φορτούνης ήταν εκτός αρχικής ενδεκάδας στα τέσσερα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια, ότι ο Κάρμο είχε παίξει τελευταία φορά βασικός (πλην του αγώνα στο Μαρκό για το Κύπελλο) στο παιχνίδι στη Λιβαδειά πριν ενάμιση μήνα κι ότι ο Σα εσχάτως είχε πάρει ευκαιρίες ως βασικός όχι μόνο στο Κύπελλο, αλλά και στο πρωτάθλημα (με Παναιτωλικό και Καλαμάτα).

Σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η εικόνα του Μπέϊλι για 59 λεπτά, καθώς έως τώρα είχε παίξει μάξιμουμ μισή ώρα. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, πρέπει να καταγράψουμε μία φτωχή σε διάρκεια παρουσία του Τζαμαϊκανού εξτρέμ. Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, έκανε μία καλή συνεργασία με τον Φορτούνη, η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, με εξαίρεση μία καλή πάσα με τακουνιά. Κατά τα άλλα, όταν βρέθηκε σε καλή θέση για σουτ, έκανε μία τελική εύκολη για τον γκολκίπερ, τρεις σέντρες του ήταν ακίνδυνες, μία εκτέλεση κόρνερ το ίδιο, ενώ τις άλλες φορές που κάτι επιχείρησε να κάνει κόπηκε και μία φορά που βρέθηκε στην περιοχή δεν πέρασε σωστά την μπάλα.

Πάνω απ΄ όλα μας έκανε εντύπωση ότι απέφυγε να σπριντάρει έστω μία φορά σε ένα ολόκληρο 60λεπτο, κάτι που δείχνει ότι ακόμη δεν νιώθει έτοιμος να πάει έστω στο 70% στο παιχνίδι του. Δεν είναι, όμως, παράλογο, ξέροντας ότι έχει ταλαιπωρηθεί πολύ εδώ και πολλούς μήνες. Οπότε, κρατάμε ότι είχε να παίξει πολύ καιρό τόσο πολύ κι ότι έκανε έτσι ένα πρώτο βήμα προς μία κανονικότητα. Ακόμη κι έτσι όπως είναι, μία έξυπνη μπαλιά του μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό κάτι τέτοιο.

Ο Κάρμο είχε πολλή δουλειά και πρέπει να πιστωθεί ότι ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από τον πολύ φορμαρισμένο Ρέτσο. Πήγαινε πάνω σε όλες τις φάσεις, έστω τρώγοντας ήττες, έστω κάνοντας κάμποσα φάουλ, ειδικά πάνω στον «υδραυλικό» Αλ Ταμάρι. Αν θέλουμε να κάνουμε σωστή κριτική, πειστικός δεν ήταν ο Πορτογάλος. Και τσαφ έκανε στην περιοχή και κεφαλιά έχασε από αντίπαλο σε κόρνερ και κάποιες φορές δεν έκανε τα καλύτερα διωξίματα-γα παράδειγμα από ένα τέτοιο ξεκίνησε η ευκαιρία της Ρεν στο 91’ με το σουτ που έπιασε ο Ορτέγα.

Εξίσου αλήθεια, όμως, είναι ότι ο πανύψηλος αριστεροπόδαρος στόπερ έκανε και καλή δουλειά σε αρκετές στιγμές, δύο-τρεις αρκετά κρίσιμες στην περιοχή. Αρκετές άλλες βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα και έδιωξε, καθάρισε κάποιες άλλες με το κεφάλι, ενώ προσπάθησε να περάσει πάσες μπροστά, δύο -τρεις φορές με επιτυχία, τις περισσότερες χωρίς επιτυχία. Γενικά, κακό δεν τον λες με τίποτα. Ακόμη, όμως, δεν τον λες και έτοιμο να παίξει όπως τον περιμένεις. Όχι παράλογα, πάντως, με τόσο λίγο χρόνο που έχει.

Ο Σα όπως και στις άλλες πρόσφατες εμφανίσεις του ήταν με αρκετές καλές και με αρκετές κακές στιγμές. Είναι ευχάριστο που συμμετέχει σε καλές επιθέσεις από τις οποίες προκύπτουν ευκαιρίες. Και ότι συνεργάζεται καλά με τον Φορτούνη. Ότι περνάει καλές πάσες, παίρνει ωραία την μπάλα και κερδίζει φάουλ, έχει κεφαλιές, αλλάζει το παιχνίδι και έχει και κάποιες ανακτήσεις. Δεν είναι ευχάριστο που δεν έχει ενδιαφέρουσες τελικές και σέντρες, έχει αρκετές επιπόλαιες μεταβιβάσεις, συχνά κόβεται και οι αντίπαλοι έχουν δυνατότητα για αντεπίθεση και σπάνια κάνει καλές άμυνες.

Κάτι δίνει και κάτι δεν δίνει ο νεαρός Πορτογάλος προς το παρόν.

Άσχετο: Πώς έρχονται έτσι τα πράγματα και ήρθε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα και στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξαν αντίπαλοι στην καριέρα τους ο Ιμανόλ με τον Χέϊς, τον προπονητή της Ρεν. Τώρα, Ρεν-Ολυμπιακός 0-0. Πριν δύο χρόνια, πάλι στη Γαλλία, αλλά με άλλες ομάδες, Νις-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1! Ξανά στο Γιουρόπα Λιγκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Εκνευρισμένος ήταν ο Μπρούνο την στιγμή της αλλαγής του, στο 81ο λεπτό. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο εκνευρισμός είχε να κάνει με τον προπονητή του, που τον αντικατέστησε η, με τον εαυτό του για τα λάθη που έκανε, αλλά νομίζω ότι με τον εαυτό του πρέπει να τα είχε.

Πολύ απλά γιατί θα έπρεπε να είχε καλύτερη απόδοση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολύ κακή επιλογή του στη φάση του αυτογκόλ, αλλά γενικότερα. Κάποια καλά διωξίματα δεν μπορεί να είναι αρκετά για έναν παίκτη που παίζει απολύτως βασικός σε όλα τα παιχνίδια του Γιουρόπα Λιγκ και έχει ελάχιστες βοήθειες επιθετικά-δημιουργικά και όχι πάντα ασφαλή παρουσία πίσω.

Και για το τέλος ένα ιμότζι