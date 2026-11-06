Ο αλγόριθμος του Football Ranked εκτιμά πως μετά την Ελλάδα, το φαβορί για τη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι η 14η Δανία!

Η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα στη βαθμολογία της UEFA και αν συνεχίσουν έτσι οι ομάδες μας, η εξασφάλιση της δέκατης θέσης δεν θα αργήσει να έρθει - φέρνοντας το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League στον πρωταθλητή από τη μεθεπόμενη σεζόν.

Τσέχοι και Πολωνοί δείχνουν να μην μπορούν να ακολουθήσουν, με το Football Ranked μάλιστα να εκτιμά ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μας δεν είναι κανένας εκ των δύο. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος δίνει 97,9% πιθανότητες στην Ελλάδα να τερματίσει δέκατη, την ώρα που δεύτερη είναι με... 1,1% η Δανία!

Οι Σκανδιναβοί είναι μόλις 14οι και υπολείπονται σχεδόν 7.000 βαθμούς από τη χώρα μας, ωστόσο έχουν τέσσερις ομάδες στο Conference League (Κοπεγχάγη, Αάρχους, Νόρντζελαντ, Μίντιλαντ), συνεπώς θεωρείται πιο εύκολο να κάνουν κάποιο εντυπωσιακό ντεμαράζ. Η αλήθεια είναι πάντως πως οι Δανοί δεν τα πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά μέχρι τώρα, με τη FCK να είναι η μόνη εκ των τεσσάρων συλλόγων που έχει κάνει σεφτέ...

Το Football Ranked δίνει επίσης 0,9% πιθανότητες στην Τσεχία να μας προσπεράσει, με την εν λόγω ανταγωνίστρια να είναι μεν πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα αλλά να έχει την απογοητευτική Σλάβια Πράγας στο Champions League, τις Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν που δυσκολεύονται στο Europa και την άπειρη Γιάμπλονετς στο Conference.