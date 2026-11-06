Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μίλησε στους παίκτες του πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και στάθηκε και στον Φορτούνη.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μίλησε σχετικά προς τους παίκτες του, όπως κάνει σχεδόν κάθε φορά πριν από αγώνα και ενώ κατά την τακτική του προχωρά και σε δοκιμές 11άδας (που συνήθως είναι μπερδεμένες όπως και πριν τον αγώνα στη Γαλλία). Εκθείασε δε την προσπάθεια του Κώστα Φορτούνη με τη Ρεν και τον έφερε ως παράδειγμα αποφασιστικότητας και απόδοσης (σε μία αναμέτρηση). Όλα αυτά σε ότι αφορά στο Ρεν - Ολυμπιακός (0-0) όπου ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε πάρα πολύ καλά και δυνατά δείγματα στο δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος.

Ο Βάσκος έδειξε και βίντεο (στους παίκτες του) κάνοντας την ανάλυσή του και στάθηκε και σε φάσεις όπου έγιναν λάθη από τους παίκτες του. Πάντα στέκεται και στα καλά και στα άσχημα ενός αγώνα. Μεταξύ άλλων ο κόουτς Ιμανόλ είπε προς τους παίκτες του για τον αγώνα της Κυριακής ότι «τα ντέρμπι πάντα πρέπει να τα παίζουμε με καθαρό μυαλό και συγκέντρωση και επίσης θα πρέπει να έχουμε ψυχή, πάθος και καρδιά. Να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο για τη νίκη και για να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο μας αλλά και για να κλείσουμε πολύ καλά αυτό το διάστημα». Γενικότερα πάντως ο Ισπανός κόουτς εκτός από θέματα προπόνησης και τακτικής ρίχνει και μεγάλο βάρος και στη ψυχολογία και την ανάτασή της, όποτε κρίνει ότι αυτό απαιτείται.



