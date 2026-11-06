Πάνω από 20 στελέχη ολλανδικών ομάδων αλλά της ολλανδικής Oμοσπονδίας επισκέφθηκαν το Καραϊσκάκη και το μουσείο του Ολυμπιακού. Τα σχόλια θαυμασμού για τον Μαρινάκη.

Περισσότερα από 20 στελέχη ολλανδικών ομάδων, αλλά και στελέχη της ολλανδικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν σήμερα Παρασκευή (6/11) το «Γ. Καραϊσκάκης» και το Μουσείο του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από Ajax, Feyenoord, Groningen, Twente, Go Ahead Eagles, PSV, ADO Den Haag, Sparta Rotterdam, Excelsior, FC Eindhoven, Emmen και Telstar.

Παρακολούθησαν την παρουσίαση των σχεδίων για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού και εντυπωσιάστηκαν από το project, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό τους για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την προσφορά του στον σύλλογο. Στην οργάνωση και την υποδοχή της συνάντησης ήταν η Μαρίνα Βερνίκου, την ιστορία της ομάδας τους παρουσίασε ο Νίκος Γαβαλάς, το project του γηπέδου τους παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Χατζημανώλης και την παρουσίαση του μουσείου έκανε η Βερούσκα Γεωργαντή και ενώ στις ερωτήσεις τους απαντούσε ο Κώστας Βερνίκος.