Με ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα αποχαιρέτησε ο Ζοάο Μάριο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την είδηση της αποσυρσής του από την εθνική Πορτογαλίας.

Ο άλλοτε διεθνής της Εθνικής Πορτογαλίας Ζοάο Μάριο και νυν παίχτης της ΑΕΚ με ένα story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος την Πέμπτη (5/11), ανακοινώσε με κάθε επισημότητα την απόσυρσή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

«Ευχαριστώ για τόσες πολλές μοναδικές και αξέχαστες στιγμές», ήταν το μήνυμα του μέσου της Ένωσης.

Οι δύο Πορτογάλοι συνεργάστηκαν για σχεδόν μια δεκαετία στην εθνική ομάδα από το 2014 εώς το 2023 με τον Ζοάο Μάριο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο φιλικό αγώνα με την Γαλλία στις 11 Οκτωβρίου του 2014, παίρνοντας μάλιστα την θέση του ίδιου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κορυφαία τους στιγμή η κατάκτηση του EURO 2016, όπου αμφότεροι ήταν κομβικοί στην μεγάλη αυτή επιτυχία. Ο μέσος της ένωσης αγωνίστηκε σε 7 αγώνες συμπεριλαμβάνοντας και τον τελικό, όσους δηλαδή και ο «CR7», ο αποχώρησε από τον τελικό τραυματίας.

Η τελευταία τους κοινή παρουσία στην εθνική Πορτογαλίας ήταν το Μάρτιο του 2023 στον αγώνα με το Λιχνεστάιν για τα προκριματικά του EURO 2024, με τον Ζοάο Μάριο λίγο αργότερα να ανακοινώνει την αποσυρσή του από την ομάδα.

Από την άλλη, ο άλλοτε επιθετικός της Αλ Νασρ αγωνίστηκε με το εθνόσημο για 23 χρόνια, από το 2003 εώς το 2026, σημειώντας 234 συμμετοχές, με συνολικό απολογισμό 146 γκολ και 45 ασίστ, κατακτώντας παράλληλα το EURO 2016 και δύο UEFA Nations League το 2019 και 2025. Επίσης, έγινε ο μόνος παίχτης που έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ.