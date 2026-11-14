Με τον Χόιλουντ να σκοράρει δις, η Δανία συνέτριψε με 4-1 την Πορτογαλία στο πρώτο ματς μετά την απόσυρση του Ρονάλντο. Πήραν την άνοδο στη League A Αυστρία και Σουηδία.

League A

4ος όμιλος

Αποτελέσματα

Νορβηγία-Ουαλία 3-1

Πορτογαλία-Δανία 1-4

Επόμενη αγωνιστική (17/11)

Δανία-Νορβηγία (21:45)

Ουαλία-Πορτογαλία (21:45)

Βαθμολογία

Πορτογαλία 12 (10-8) Δανία 9 (11-8) Νορβηγία 6 (9-9) Ουαλία 3 (3-8)

Πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League βρίσκεται η Δανία, που επικράτησε 4-1 εκτός έδρας της Πορτογαλίας και θέλει έναν βαθμό ενάντια στη Νορβηγία για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία του 4ου ομίλου της League A. Έμειναν στο αντίο στον Κριστιάνο Ρονάλντο οι Ίβηρες, που βέβαια παραμένουν στην κορυφή και θέλουν έναν βαθμό για να σφραγίσουν την πρωτιά.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, εντούτοις οι Σκανδιναβοί ανέβασαν ρυθμό στην τελική ευθεία και μετά το ακυρωθέν γκολ του Χόιλουντ (38'), έκαναν το 1-0 με πέναλτι του Χόιμπιεργκ στο 43ο λεπτό. Ο επιθετικός της Νάπολι έκανε εντέλει το 2-0 με μονοκόμματο σουτ στο 50', δίνοντας μεγάλο προβάδισμα νίκης στους Δανούς, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με εξαιρετικό σουτ επτά λεπτά αργότερα.

Ο εφιάλτης των Πορτογάλων δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Άντερσεν σκόραρε με κεφαλιά στο 75' και ξεχείλωσε περαιτέρω το σκορ, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις του αγώνα.

League B

2ο όμιλος

Αποτελέσματα

Γεωργία-Ουγγαρία 0-2

Βόρεια Ιρλανδία-Ουκρανία 1-0

Επόμενη αγωνιστική (17/11)

Ουγγαρία-Βόρεια Ιρλανδία (21:45)

Γεωργία-Ουκρανία (21:45)

Βαθμολογία

Βόρεια Ιρλανδία 11 (6-0) Ουγγαρία 10 (5-2) Ουκρανία 4 (2-6) Γεωργία 2 (0-4)

Φουλ για την άνοδο στη League A η εντυπωσιακή Βόρεια Ιρλανδία, που επιβλήθηκε 1-0 εντός έδρας της Ουκρανίας του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (έπαιξε για 72 λεπτά) και θέλει έναν βαθμό στην Ουγγαρία την τελευταία αγωνιστική για να πάρει το εισιτήριο για τα... σαλόνια του Nations League.

Οι γηπεδούχοι ήταν πιο απειλητικοί και είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Ντόνλι στο 23', ωστόσο πήραν εντέλει το προβάδισμα με καταπληκτικό μακρινό σουτ του Ντέβλιν στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τους Ουκρανούς να κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό στη League C.

3ος όμιλος

Αποτελέσματα

Κόσοβο-Ισραήλ 0-0

Αυστρία-Ιρλανδία 1-0

Επόμενη αγωνιστική (17/11)

Ιρλανδία-Κόσοβο (21:45)

Ισραήλ-Αυστρία (21:45)

Βαθμολογία

Αυστρία 11 (10-5) Κόσοβο 6 (3-4) Ιρλανδία 5 (6-5) Ισραήλ 3 (2-7)

Την άνοδο στη League A πανηγύρισε η Αυστρία, που λύγισε με 1-0 εντός έδρας την Ιρλανδία και σφράγισε την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου της League B του Nations League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 78ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας, ο Κάλαϊτζιτς έσπρωξε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα από κοντά, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη και την πρωτιά. Νωρίτερα, Κόσοβο και Ισραήλ έμειναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να παραμένουν αφεντικά για την πρόκριση στα μπαράζ ανόδου.

4ος όμιλος

Αποτελέσματα

Ρουμανία-Πολωνία 2-1

Σουηδία-Βοσνία 3-2

Επόμενη αγωνιστική (17/11)

Βοσνία-Ρουμανία (21:45)

Πολωνία-Σουηδία (21:45)

Βαθμολογία

Σουηδία 13 (10-5) Βοσνία 8 (8-6) Πολωνία 4 (8-6) Ρουμανία 3 (5-14)

Την άνοδο στη League A του Nations League εξασφάλισε η Σουηδία, που επικράτησε 3-2 εντός έδρας της Βοσνίας σε ένα ματς που έμοιαζε δικό της αλλά λίγο έλειψε στο τέλος να τα κάνει... μούσκεμα. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Σβένσον άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Στο 11’, ο Γιόκερες ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-0, μετά το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Η Σουηδία βρήκε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Γιόκερες να εκτελεί ξανά εύστοχα από τα 11 βήματα. Ωστόσο η μαχητική Βοσνία έκανε τα πάντα για να γυρίσει το ματς. Ο Γκίγκοβιτς μείωσε σε 3-1 στο 47ο λεπτό, ενώ στο 62’ ο Κολάσινατς με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ και σέντρα του Αλάιμπεγκοβιτς έκανε το 3-2, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε, παρά τις ευκαιρίες που έχασαν οι Βόσνιοι - που σφράγισαν μία θέση στα μπαράζ.

Την ίδια ώρα, η Ρουμανία έπαιρνε τη νίκη, 2-1, κόντρα στην Πολωνία, σε ένα ματς με τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά. Με μοιρασμένη κατοχή και ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όλα κρίθηκαν στο β’ μέρος, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με την ψυχή στο στόμα. Στο 59’, ο Κομάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε. Εννέα λεπτά αργότερα, ο Τσικάλνταου άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Στο 72’, ο Μαν έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, με την Πολωνία να μειώνει στο 82’ με κεφαλιά του Ρεγκούλα, αλλά να μην καταφέρνει να φτάσει στην ισοφάριση και να μπλέκει σε σενάρια υποβιβασμού.