Η Ελλάδα εφόσον προκριθεί θα βρει στον δρόμο της μία εκ των Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία ή Δανία.

Η Ελλάδα θα παλέψει κόντρα στη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας στο Πανθεσσαλικό (21:45) για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Εθνική, όπως έχουμε αναφέρει, θέλει νίκη και να μην επικρατήσει η Γερμανία της Ολλανδίας, διότι σε τριπλή ισοβαθμία στους 11, υστερεί μετά το βαρύ 7-0 στο Άμστερνταμ. Η Ελλάδα περνάει και με ισοπαλία ή ήττα, αρκεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα στο Βερολίνο η Γερμανία, αφού η Εθνική υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ελλάδα θα παίξει στα προημιτελικά τον Μάρτιο κι εξαιτίας αυτού του γεγονότος θα είναι και σε όμιλο τεσσάρων ομάδων στα προκριματικά για το Euro 2028.

Η Ελλάδα ως δεύτερη (δεν μπορεί να βγει πρώτη) θ' αντιμετωπίσει τον πρώτο ενός εκ των άλλων τριών ομίλων, αφού δεν μπορεί να κληρωθεί ξανά με την Ολλανδία.

Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει με μία εκ των Γαλλία, Αγγλία και Πορτογαλία ή Δανία. Οι Σκανδιναβοί είναι στο -3 από τους Ίβηρες, αλλά σε ισοβαθμία υπερτερούν έπειτα από την εντυπωσιακή νίκη τους πρόσφατα με 4-2, ενώ είχαν χάσει 4-1 στον πρώτο αγώνα.

Η κλήρωση για τα προημιτελικά θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, στη 1:00. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα των ομάδων που τερμάτισαν δεύτερες, άρα, η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος και η ρεβάνς εκτός. Τα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για τις 25-27 Μαρτίου 2027 το πρώτο και για τις 28-30 Μαρτίου 2027 το δεύτερο.