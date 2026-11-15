Κριστιάνο Ρονάλντο: Η νέα «φαρμακερή» ατάκα του Ζόρζε Ζεσούς
Με το... αριστερό ξεκίνησε η νέα εποχή της Εθνικής Πορτογαλίας, ή αν θέλετε η «Μετά Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή», αφού οι Ίβηρες έδωσαν το πρώτο τους παιχνίδι μετά τη γνωστοποίηση της απόσυρσης του CR7 από την Εθνική.
Το σύνολο του Ζόρζε Ζεσούς ηττήθηκε με το «βαρύ» 1-4 από τη Δανία στο γήπεδο της Μπράγκα, όπου πριν τη σέντρα τιμήθηκε ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα του.
Παρόλα αυτά, ο 72χρονος τεχνικός δεν πτοήθηκε από την ήττα και φρόντισε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι να... συνεχίσει την κόντρα του με τον Ρονάλντο. Στις δηλώσεις του λοιπόν, ο Ζεσούς ρωτήθηκε για το εάν του λείπει ο Κριστιάνο και η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Τι να μου λείπει; Το μόνο που λείπει είναι η παρουσία του εδώ για να μου κάνει παρέα..».
🚨🇵🇹 Jorge Jesus when asked if he missed Cristiano Ronaldo tonight: “Missing what? He’s no longer on the national team, so what’s missing?”. “The only thing missing is his presence here to keep me company”. ❗️ https://t.co/QONqNDl5mu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2026
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