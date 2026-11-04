ΠΑΟΚ: Τις... έφαγε ο Λίσι για τα γενέθλια του
Ο Αλέσιο Λίσι γιόρτασε σήμερα τα 41ά του γενέθλια που τον κατέστησαν ως το κεντρικό πρόσωπο στην προπόνηση της ομάδας του στη Νέα Μεσημβρία, με την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Όπως είναι καθιερωμένο για τους εορτάζοντες και ο Ιταλός τεχνικός έπρεπε να περάσει από το "τούνελ" των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Όπως και έγινε παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να το αποφύγει λέγοντας, αστειευόμενος, ότι η κάμερα θα καταγράψει όσους από τους παίκτες του το παρακάνουν.
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