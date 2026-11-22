ΠΑΟΚ - Κηφισιά Tutu Deals: Τα highlights του ματς (vid)
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, καθώς επικράτησε της Κηφισιάς Tutu Deals των 10 παικτών στην Τούμπα με 4-0. Πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλονικείς ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε χατ τρικ.
Oι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό. Υπέροχη μπαλιά του Κένι, ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0. Η αποστολή των φιλοξενούμενων έγινε ακόμα πιο δύσκολη στο 19ο λεπτό, όταν έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Τζήλος απέβαλε τον Φαν Άιμα για μαρκάρισμα στον Κένι.
Η ομάδα του Λίσι διπλασίασε το προβάδισμα της στο 51'. Έπειτα από κόντρες η μπάλα έφτασε στον Εντιαγέ, ο οποίος πλάσαρε σε ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία για το 2-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 55', ο Εντιαγέ έστρωσε την μπάλα στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Αναγνωστόπουλο.
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Στο 72', ύστερα από νέα παρέμβαση του VAR, ο Τζήλος έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αμπάντα στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 4-0.
Τα highlights του ΠΑΟΚ - Κηφισιά Tutu Deals
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