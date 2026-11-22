Οι ατάκες του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μετά το χατ τρικ επί της Κηφισιάς.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σημείωσε χατ τρικ στη νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 επί της Κηφισιάς κι έτσι ουσιαστικά γιόρτασε την επέκταση του συμβολαίου.

Μετά το παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς αφιέρωσε τα γκολ στην οικογένειά του (βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά). Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην κάμερα των καναλιών Novasports:

«Είναι μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα, για τη νίκη και το χατ-τρικ, αλλά και γιατί βγήκα από το γήπεδο με τα δύο παιδιά μου και την γυναίκα μου. Είναι μία ιδιαίτερη βραδιά για μένα και αφιερώνω το χατ-τρικ στα δύο παιδιά μου και την γυναίκα μου».

Για το γεγονός ότι η Κηφισιά έχει δυσκολέψει τις μεγάλες ομάδες: «Οι τρεις μεγάλοι δεν τα βρήκαν εύκολα με την Κηφισιά, έχει πολύ καλούς παίκτες. Σήμερα όμως ήμασταν καλοί συνολικά και είχαμε την υποστήριξη των οπαδών μας. Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι και να εστιάσουμε στο επόμενο ματς».

Για το αν πίστευε, όταν υπέγραψε στον ΠΑΟΚ, ότι η Τούμπα θα γίνει το σπίτι του για τόσο καιρό: «Για να είμαι ειλικρινής, το ένιωθα αυτό από την πρώτη μέρα! Από το πρώτο μου ματς εδώ στην Τούμπα! Γιατί όπως ξέρετε έχω αγωνιστεί στην Παρτίζαν και ξέρετε την σχέση των δύο ομάδων και την αίσθηση που είχα από την αρχή είναι ότι αυτό είναι το σπίτι μου».



