ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε με οβίδα έγραψε το 2-3

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε με οβίδα έγραψε το 2-3

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Το γκολ του Βαλβέρδε που έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της ΑΕΚ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στο 92' πέτυχε γκολάρα με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και πανηγύρισε τη νίκη μέσα στην καυτή έδρα της ΑΕΚ.

Μετά την άμεση ισοφάριση του Μπαπέ για το 2-2, η ομάδα του Μουρίνιο αναζήτησε το γκολ της νίκης. Στο 86' από μπαλιά του Έντρικ, ο Μπαπέ βγήκε τετ α τετ με τον Μπρινιόλι και πλάσαρε, ο Ιταλός γκολκίπερ άγγιξε όσο χρειαζόταν τη μπάλα, που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

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Στο 92', όμως, ο Βαλβέρδε που είναι γνωστό ότι έχει τρομερό σουτ, σημείωσε με μία απίθανη «οβίδα» από τα 25 μέτρα το τελικό 2-3.

 

Το γκολ του Βαλβέρδε

@Photo credits: INTIME
     

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