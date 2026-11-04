Το γκολ του Βαλβέρδε που έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της ΑΕΚ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στο 92' πέτυχε γκολάρα με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και πανηγύρισε τη νίκη μέσα στην καυτή έδρα της ΑΕΚ.

Μετά την άμεση ισοφάριση του Μπαπέ για το 2-2, η ομάδα του Μουρίνιο αναζήτησε το γκολ της νίκης. Στο 86' από μπαλιά του Έντρικ, ο Μπαπέ βγήκε τετ α τετ με τον Μπρινιόλι και πλάσαρε, ο Ιταλός γκολκίπερ άγγιξε όσο χρειαζόταν τη μπάλα, που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 92', όμως, ο Βαλβέρδε που είναι γνωστό ότι έχει τρομερό σουτ, σημείωσε με μία απίθανη «οβίδα» από τα 25 μέτρα το τελικό 2-3.

Το γκολ του Βαλβέρδε